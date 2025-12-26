高雄怪男商家門口玩火倒膠水 警逮人查扣打火機
〔記者黃良傑／高雄報導〕高市前金區某商家前木椅和盆栽，疑遭人點香燃燒、倒膠水，警方獲報調閱監視器影像，鎖定顏姓男子(男子33歲)所為，警方昨於苓雅區某超商，緝獲犯嫌到案，現場查扣打火機3個、水管膠合劑1瓶等涉案證物。
據了解，顏男否認縱火，稱只是點蚊香，全案調查後依涉嫌刑法「放火未遂罪」移送高雄地檢署偵辦。
店家在網路留言表示，一名怪男在門口木椅上佈陣玩火，還倒膠水在門口羅漢松整顆樹上包含葉子及根部，接著在門口投射燈在燒什麼，朝著樹燒香拜拜，回放監視器才發現不對勁。
新興分局今(26)日表示，自強所當晚獲報前金區有男子疑似在路旁盆栽點火，經鑑識人員到場查看，該處疑有線香點燃痕，所幸在旁商家員工機警發現，並在第一時間喝斥阻止，嫌犯隨即逃離，現場並未釀災。
警方接獲報案後，立即組成專案小組查緝，透過科技偵查手段，在苓雅區某超商，緝獲犯嫌到案，現場查扣打火機3個、水管膠合劑1瓶等涉案證物。
新興分局表示，縱火行為嚴重威脅公共安全與社會秩序，警方絕不容許任何人在公共場所進行非法挑釁行為，警方提醒民眾，若發現可疑人物或異常行為，請立即撥打110報案，與警方共同維護社會安全。
