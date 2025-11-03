南部中心／莊舒婷、陳凱茂 高雄市報導

高雄一名女子帶著小孩在一處兒童遊樂場放風，不過卻親眼目睹一名19歲的男姓大學生，疑似強吻一名八歲男童，同樣舉動還重複了三次，嚇得趕緊尋找男童家長並報案，警方獲報到場告誡該男子，並進行兒少保護等相關通報。

高雄怪男疑狂強吻8歲男童 目擊者急找家長.報案

一名女子目擊八歲男童遭騷擾，趕緊找尋家長並報案。（圖／民視新聞）

員警說，等一下通知他媽媽過來跟小孩玩，你現在幾歲了，你還跟小孩玩，跟小孩玩之前你要人家家長同意啊，跟以前一樣啊。員警獲報到場，立刻告誡男大生，不要隨意對男童有逾越行為，因為有一名女子，目擊公園裡一名八歲男童在玩樂時，疑似遭到這名大學生騷擾。目擊民眾蔡小姐：「他在這邊抓著小朋友的臉還有肩膀，就蹲下去這樣親，有其他小朋友跑過來玩的時候，他就放開繼續跑著跟小朋友繼續玩，小男童又不小心跑到這邊的時候，那個男大生又抓著他。」事發地點就在高雄左營區這一個遊樂場，當時一名19歲的男大生，跟幾名小朋友一起玩樂，不過卻突然在溜滑梯下方，抓住一名小男童，將臉部靠近他，還做出親密舉動，類似行為，還不只一次。目擊民眾蔡小姐：「我就去旁邊尋求別的家長的幫助，一起目擊到了第三次，之後就趕快去找他的家長，家長就當然很生氣啊很生氣，然後小男生一直哭一直哭一直哭，那個家長是說他每個禮拜都會來玩，也常常看到那個男大生在這邊玩，她不曉得他居然會對她的孩子做這種事情。」高市警左營分局文自所副所長張斌智：「男童母親表示未目睹男子有不妥的行徑，男童稱對方僅以額頭輕碰額頭，由於男童並無受傷家長初步不予追究。」

事發後民眾報案，警方到場並且告誡男子也請他家人帶回。（圖／翻攝畫面）第一時間家長很生氣，但男童說自己沒有被強吻，因此警方也只能請男大生的家長將人帶回，而仔細看看事發地點，就在這一個溜滑梯下方，剛好位在一個死角，大多家長坐的座位區並看不到這裡，也因此可能暗藏風險。其他家長vs.記者：「自己帶小朋友來會不會有點擔心，我是還好因為我都會在旁邊，比較不會有小孩子自己在旁邊玩。」其他家長：「看那個小朋友有沒有很驚恐，或是展現出需要求救的狀況。」兒童遊樂場發生疑似騷擾事件，警方強調會加強巡邏，同時也提醒家長們，目光盡量不要離開孩子身上，才能避免類似狀況再發生。

