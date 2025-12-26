高雄怪男超毛！「點香拜盆栽＋倒膠水」業者怕爆 警方說話了

記者洪正達／高雄報導

顏姓男子動作詭異，點燃線香後祭拜羅漢松盆栽。（圖／翻攝畫面）

高雄前金區24日發生一起怪異的縱火案件，一名詭異的男子在某間已打烊的商家前，對著盆栽點香、倒膠水，被其他店家發現喝斥逃逸，警方獲報後，當晚就在苓雅區某超商逮捕涉有重嫌的顏姓男子（33歲），並從他身上查獲3支打火機，訊後依放火未遂罪送辦。

後來店家在網路平台Threads上PO文，指出有一名詭異男子在門前的木椅上佈陣玩火，還將膠水倒在門口的羅漢松上，緊接著又在門口的投射燈上不知在燒什麼東西，最後又點香對著羅漢松拜拜，看完監視器後覺得的毛毛的；但仍感謝當時趕跑怪男的其他商家及協助調查的警察、消防。

廣告 廣告

顏男蹲下對著盆栽祭拜。（圖／翻攝畫面）

新興分局表示，警方於當晚9點獲報，指出在前金區新田路巷弄有男子疑似在路旁盆栽點火，經鑑識人員到場查看，該處疑有線香點燃痕跡，所幸其他商家員工機警發現並在第一時間喝斥阻止，嫌犯隨即逃離，現場並未釀災。

木椅上有焚燒過的痕跡。（圖／翻攝畫面）

​

警方隨後​透過科技偵查手段，在當晚11點在許在苓雅區某超商前查獲顏姓男子（33歲）犯嫌到案，現場查扣打火機3個、水管膠合劑1瓶等涉案證物，顏男卻供稱當時只是在點蚊香，警方於訊後依「放火未遂罪」送辦。

​​

警方在獲報後不久，就在苓雅區的一間超商前查獲顏男。（圖／翻攝畫面）

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

議員服務處變刑堂！郭再添涉「押人拘禁毆打」11名同夥全遭判刑

黑面琵鷺好好吃？移工PO文「整盤烤鳥」被檢舉…專家初判是「白腹秧雞」

紅燈看不到？高雄49歲男「路口闖過」撞倒4騎士…警察到了他卻沉默了

別讓「張文2.0」現身！高雄市全副武裝「實地兵推」全力守護跨年晚會

