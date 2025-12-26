高雄一名詭異男子，騎車到商圈附近的銀樓前點香拜拜，過程因竄出火光，被對面機警的百貨櫃姐發現，立刻錄影存證，沒想到男子騎上機車後還反嗆聲，隔天又來，朝著同一棵羅漢松插香，甚至倒進易燃膠水，詭異畫面曝光。

高雄怪男連2天商圈「點火、滴膠水」，機警櫃姐錄影還被嗆。（圖／民眾提供）

這起事件發生在高雄前金區知名百貨附近的銀樓。監視器畫面顯示，男子蹲在銀樓門口點火，地板上的物品立刻燃燒起來，嚇壞了附近民眾。當有人拿起手機錄影時，男子發現後騎上機車準備逃跑，還回頭怒視並大聲咒罵：「你去死啦，錄什麼？」

男子在銀樓門口點火被抓回派出所後，隔天竟然又跑來點香，朝著羅漢松拜拜，甚至還倒膠水。（圖／TVBS）

雖然男子被警方帶回派出所處理，但隔天他竟再度出現在同一地點。他拿出一把香，點燃後在銀樓門口的羅漢松前拜拜，甚至往樹上倒入易燃膠水後騎車逃逸。這棵價值3萬元的羅漢松因此受損，門口擺放的木椅也留下滿是煙灰的痕跡。

當事店家范老闆表示，男子在玩火時看起來精神狀態不正常，他將易燃膠水倒在銀樓外的羅漢松上，還在地板投射燈處點火，之後又插香拜拜，這些行為非常危險。范老闆擔憂地說，男子似乎特別執著於店門口那棵樹，一直在那裡拜拜，如果點火燒起來後果不堪設想。

附近民眾也表達了他們的擔憂，認為現在的社會環境讓人感到恐懼。幸好鄰近百貨的員工警覺性高，及時通報並阻止了可能發生的危險，嫌犯才被警方順利逮捕。自強派出所長馬百駿表示，全案在訊問後，已依涉嫌妨礙刑法放火未遂罪移送高雄地檢署偵辦。然而，銀樓業者仍然擔心，男子對門口羅漢松的執著可能導致他再次出現，甚至做出更多脫序行為。

