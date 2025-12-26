高雄怪男銀樓前「布陣焚香」玩火 機警櫃姐喝斥報警逮人

顏男深夜在銀樓門口點火焚香，行徑詭異。翻攝threads gold_flowering7

高市漢神商圈24日耶誕夜傳出離奇縱火案，一名33歲顏姓男子深夜在新田路某銀樓前點火插香，疑似「布陣」朝門口盆栽拜拜，鄰近百貨公司櫃姐機警喝斥並報案，警方根據車牌2小時內在苓雅區逮到他，依公共危險罪移送檢方偵辦。

監視畫面顯示，24日晚間9時許，顏姓男子帶著打火機及水管膠合劑現身新田路巷弄內的銀樓門口，將膠水倒在門口的羅漢松上，並在木椅旁點火、焚燒線香，行徑如同在「布陣」。附近的漢神百貨櫃姐發現後，立即以手機錄下過程並大聲喝斥，顏男隨即逃離現場，櫃姐也第一時間報警並通知銀樓老闆。

銀樓老闆事後在Threads社群平台發文表示，當晚8點多正在耶誕聚餐時接到櫃姐與警方聯繫，因網路收訊不佳，起初並未意識到情況嚴重，直到餐後點開櫃姐傳來的縱火影片，才驚覺店門口竟被噴膠焚燒，嚇得趕緊調出監視畫面察看，並感激熱心櫃姐及民眾守護環境安全。

新興分局指出，自強所接獲報案後立即成立專案小組，透過科技偵查於當天深夜11時許在苓雅區某超商逮捕顏男，警方目前已查扣打火機、水管膠合劑等證物，偵訊後依放火未遂等罪將顏男移送高雄地檢署偵辦。



