高雄恆佳診所破解減重迷思！掌握胰島素阻抗

【商家指南推廣專題】

圖片由恆佳診所提供

減重不只是「變瘦」，更關乎健康。近年來，「胰島素阻抗」成為醫學界與民眾共同關注的焦點。許多人以為體重上升只是吃得多、動得少，但事實上，當脂肪過度堆積，特別是內臟脂肪與脂肪肝時，往往代表身體已陷入「隱形代謝危機」，可能導致糖尿病、高血脂、心血管疾病，甚至加速老化。位於高雄的恆佳診所，自創立以來便專注於代謝醫學與體重控制，結合醫師、營養師與專業團隊的共同合作，提供安全有效的方式協助患者找回健康。

廣告 廣告

【為什麼只算熱量，常常減重失敗？】

很多人在減肥時，把重點放在「少吃一點」，卻忽略了壓力、睡眠、生活型態甚至藥物使用，都是影響體重的關鍵因素。當胰島素無法有效作用，血糖會升高，脂肪也更容易囤積，這就是胰島素阻抗。要真正改善，必須從「藥物治療、營養介入、生活習慣與運動」多管齊下，才能獲得持久成果。

高雄恆佳診所提醒，減重不是單靠熱量控制就可達成，而是要針對胰島素阻抗與代謝相關問題及生活習慣，進行多面向調整。

【科技輔助：連續血糖監測儀】

許多口服或注射減重藥物，初期確實能見效，但若飲食與生活沒有調整，很快就會失效。高雄恆佳診所建議搭配連續血糖監測儀（CGM），幫助患者觀察不同飲食對血糖的影響，做出更符合個人的選擇。

【功能醫學×抗衰老：由內而外的健康升級】

體內的「能量工廠」──粒線體，一旦代謝不足持續損傷，就容易出現疲倦、免疫力下降、各項功能衰退、老化加速等，進而產生疾病，甚至癌症。高雄恆佳診所透過特殊營養輸液及促進分子、紅光與靜脈雷射，結合功能醫學營養補充與運動處方，幫助粒線體恢復活力，達到延緩老化與強化免疫的目標。

【腸道菌相：決定你的代謝與情緒】

研究證實，腸道菌相的平衡與肥胖、代謝、免疫力、神經系統甚至情緒密切相關。透過腸道菌相檢測與專利益生菌補充治療，不僅能改善消化、促進代謝，甚至有助於減重與神經退化疾病的控制。這也是近年醫學的熱門研究方向。

【真實案例見證】

●年輕女性的逆轉

一名21歲女性，體重134.8公斤、體脂率54.5%，且長期服用多種精神科藥物。經過高雄恆佳診所的減重處方、輸液治療、紅光照射、營養補充與專利益生菌合生元調整後，一年來成功減重30多公斤，不僅停用了精神科藥物，身心狀況也大幅改善。

●停經女性的重生

另一位停經女性長期受到耳鳴與眩暈困擾，反覆在大型醫院求診無果。恆佳團隊判斷為「前庭性偏頭痛」，經數次特殊輸液治療及藥物處方後，症狀明顯改善，睡眠與情緒也有很大的進步。

高雄減重診所推薦：恆佳診所自2023年創立以來，恆佳診所提供「體重控制、代謝與胰島素阻抗調理、排毒抗老化」等服務，並提供舒適的就診環境與適當檢測設備，深獲患者信賴。在健康意識提升的時代，若您正在尋找高雄值得信賴的減重及抗老化診所，高雄恆佳診所將是您的最佳夥伴。

更多胰島素阻抗與體重控制資訊請洽以下連結～

店家品牌名：恆佳診所

聯絡電話：07-5525599

地址：高雄市鼓山區中華一路461號

門診時間：週二14:00-21:00，週三09:00-12:00，週四14:00-17:30，週五09:00-17:30，週六08:00-12:00

公休日：週一、週日

＊看診請提前預約＊

官網：https://rink.cc/k67zk

LINE：https://rink.cc/hcapd

FB：https://rink.cc/2zm6a

Google Maps：https://rink.cc/fam3t

高市衛醫股字第3507291039

以上訊息由恆佳診所提供