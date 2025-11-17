高雄恐怖車禍奪命！阿伯違規釀「保齡球式連環撞」 菲籍夫慘死妻崩潰
高雄楠梓區昨晚發生死亡車禍，73歲陳姓阿伯違規右轉，失控如「保齡球式」猛撞，先撞上一名菲籍男騎士，再掃進待轉區連掃8部機車，造成1死8傷。首當其衝的菲籍死者原本僅外出理髮，卻在返家途中喪命，噩耗傳回家中，台籍妻子悲痛崩潰，夫妻從此天人永隔。
事故發生於昨日傍晚5點多，73歲陳姓男子駕駛白色自小客車行經德民新橋，下橋後準備右轉土庫一路時，未依規定禮讓直行車輛，突然違規右轉；前方直行的42歲林姓菲籍男子閃避不及，當場被撞飛，由於頭部遭強力撞擊出現顱內出血，送醫時雖仍有意識，但到院後情況急轉直下，最終搶救無效宣告不治
陳男駕駛的汽車失控衝向待轉區，接連撞倒8部機車，9人全被掃倒在地，場面宛如交通版「保齡球倒柱」。首當其衝的林姓騎士傷勢最重，送醫搶救仍宣告不治，事故除造成1人死亡外，另有8人受傷，其中2人骨折，1人有血胸、肋骨及腳趾骨折，另1人腳趾骨折，其餘6人多為擦挫傷。
事故發生後高速撞擊，造成機車零件四散，多名騎士倒地哀號、血跡斑斑，1名女性機車騎士甚至險被捲入車底，緊急爬出才逃過一劫，救護人員趕抵後，立即將9名傷者分送醫院救治，所幸無人受困車底。
據了解，林男來台多年，與台籍妻子結婚並取得永久居留證，夫妻倆在當地經營東南亞雜貨店，也常幫外籍勞工送便當，深受鄰里喜愛。沒想到他只是騎車外出理髮，卻在離家不到 3 公里的路上喪命，妻子接獲消息後悲痛崩潰，不敢相信丈夫再也回不了家。
事後陳姓駕駛一度辯稱自己「車速很慢、沒有暴衝」，警方則明確表示，初步判定事故起因即為他下橋後違規右轉，並排除酒駕因素，警方依《過失致死罪》逮捕陳男，並移送橋頭地檢署偵辦；詳細肇因將由鑑識及行車紀錄器畫面再進一步釐清。
