高雄恐變藍天？郭正亮預言：賴瑞隆有苦頭吃

▲民進黨高雄市長候選人確定由立委賴瑞隆出線。（圖／記者郭俊暉攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨2026年高雄市長選戰確定派出立委賴瑞隆，對決國民黨立委柯志恩。對此，前立委郭正亮指出，賴瑞隆在整合黨內方面的動作相對緩慢，跟在民進黨台南市長初選中勝出的立委陳亭妃形成對比，後續選戰之路會有苦頭吃。

民進黨中央黨部21日正式提名賴瑞隆參選高雄市長。郭正亮在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，賴瑞隆至今尚未主動拜訪民進黨高雄市議會黨團，也未與初選對手、立委邱議瑩及林岱樺進行互動，黨內整合的動作明顯偏慢。

郭正亮指出，陳亭妃反而是會三顧茅廬的人，就算被拜訪對象不喜歡，依舊會不斷去拜訪；和陳亭妃相比，賴瑞隆在初選中僅以0.6個百分點贏過邱議瑩，不相信邱會開心，但賴瑞隆至今未拜訪邱議瑩與林岱樺，但這些動作本應及早展開。

郭正亮猜測，賴瑞隆有可能被拒絕了，但相較於陳亭妃積極奔走、反覆拜會的作法，賴瑞隆在黨內整合上的態度顯得保守，若繼續維持目前的節奏，後續選戰之路會有苦頭吃。

