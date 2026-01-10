高雄情侶倒房內「男死、女命危」 17歲少女被驗出大量藥物
高雄市三民區驚傳情侶1死1命危。25歲男子因多日未上工，同事感覺不對，前往男子租屋套房查看，發現男子已經死亡，17歲的小女友則昏迷，送醫後仍命危。少女體內驗出大量藥物反應。
警三民二分局9日晚間21時許接獲民眾報案，稱因同事多日未上班，前往租屋處關心狀況，並報案請求協助。警消獲報到場發現1男子與1女子躺臥於床上無意識，施以緊急救護，男子已無生命跡象，女子由119送往醫院救治。
勘查採證，現場無打鬥、破壞痕跡，初步排除外力介入，全案報請高雄地方檢察署相驗。調查發現，25歲洪姓男子為建案工地打臨時工，同居17歲小女友，這段差8歲的戀情約談了2個月。
警方調查，17歲少女中斷學業，原本在飲料店打工，大約七天前離職。租屋處的垃圾桶有不明藥物等，少女也被驗出體內含有藥物成分。
《太報》關心您，再給自己一次機會
‧安心專線：1925（24小時）
‧生命線：1995
‧張老師專線：1980
