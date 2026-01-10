高雄情侶倒房內「男死、女命危」 17歲少女被驗出大量藥物

社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導週五下班尖峰時刻，新北板橋發生加油站縱火自焚事件！一名年約30多歲的男子，昨天晚上前往板橋民族路上的加油站，趁員工不注意，拿起油槍往身上噴，接著點火自焚，甚至撲向一旁正在加油的保全，而且消防到場協助滅火要將他送醫，還二度朝消防人員攻擊！如今遭攻擊的保全與消防人員都決定提告。目擊騎士：「啊，啊著火了啦，啊快點，他著火了啦。」加油站突然竄出火球！現場瞬間濃煙密布，嚇得一旁的騎士，紛紛催油門逃離現場！原來是有人潑灑汽油點火自焚！目擊駕駛：「欸快點我想走，好可怕喔。」當時就在一旁，等待加油的駕駛，直擊事發當下，兩名加油站員工，趕緊拿出滅火器滅火。就見加油站內，一名男子裸著上半身，身上還冒出白煙，加油站員工，手裡拿著滅火器，閃得遠遠的，就怕他又繼續下一波攻擊。員警趕到現場，這名男子，被消防人員，團團包圍壓制在地。詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累。（圖／民視新聞）消防人員：「我們就先壓制了，因為他有點狀況。」驚險加油站縱火意外，發生在新北板橋民族路上，一名30多歲的林姓男子，週五晚上，搭公車後再步行來到這間加油站，趁員工不注意，拿起油槍往身上噴，接著拿打火機引火自焚！監視器拍到，事發當下，加油站內閃了一道火光，接著濃濃白煙不斷竄出。目擊民眾：「他還沒有點火那時候，他站在收銀台外面那時候，感覺就是神色很奇怪，點火之後，加油站員就是有把火撲滅，然後他就是一直，持續在我車子附近遊走，但我不敢靠近。」更扯的是，林姓男子引火自焚後，還撲向一旁，正在加油的52歲曾姓運鈔車保全，甚至消防人員到場，拉水線撲滅火勢時也被攻擊，林姓男子與曾姓保全，二度燒燙傷，送醫沒生命危險。詭異男「加油站縱火」釀兩傷，起底背景前科累累。（圖／民視新聞）遭波及曾姓保全：「因為我離他最近，他剛好就往我身上撲，把我抓著撲倒，後腰部跟大腿那邊都被燒傷。」警方調查，林姓男子，有毒品強盜前科，犯案時身上只有身分證跟零錢，為何大老遠搭車來新北板橋？又刻意挑加油站犯案？他至今都沒開口。但遭攻擊的保全及消防人員都決定提告！好險沒釀重大傷亡，否則加油站萬一陷入火海，後果難以想像。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累 更多民視新聞報導館長遭起訴不認錯！竟嗆總統「親自出庭」 賴清德：被告才需要吧獨家／國旅糾紛！新北淡水1旅店「遭控跨年夜撤訂單」 業者緊急回應了館長嗆「斬X頭」遭起訴！竟還瞎扯要賴清德出庭 梁文傑1句話酸爆

