高雄情侶台中掉皮夾不夠油錢 暖警千元救急「這句話」網推爆

〔記者許國楨／台中報導〕一對情侶日前騎機車到台中，超商購物後準備騎回高雄，卻發現皮夾不見了只好向警方求助，警員陳弘瑋得知他們可能連油錢都不夠，毫不猶豫從口袋掏出1000元塞進對方手裡，只淡淡說了一句：「不用還，如果真的想回饋就捐給弱勢吧。」暖心互動後來被情侶PO上網，網友瞬間推爆，直呼「這警察太暖了吧！」。

據了解，林姓男子26日騎機車載女友從高雄北上到台中面交物品，當晚在西屯區一家超商購物完，準備騎回高雄時卻驚覺皮夾不見了！裡面不只放著身分證與重要證件，更包含返家所需現金，無計可施兩人只好走進第六分局工業區派出所求助。

當時值班警員陳弘瑋受理後，立即著手調閱監視器畫面，處理告一段落後注意到情侶站在機車旁發呆，眉毛皺成「倒八字」，一問才知道真正麻煩來了，林男沒開過網銀、沒帶現金、皮夾又不見，甚至可能連油錢都不夠騎回高雄！

林男苦笑說：「應該……盡量撐撐看吧。」聽到這句話，陳員直接掏出1000元塞進他手裡：「不用還我，如果真的想回饋，可以幫我捐給弱勢團體。」林男愣住，急忙想交換電話或帳號日後歸還，但陳員笑著擺手：「不用不用啦，你們路上小心就好。」

林男與女友返家後越想越感受到這份暖意，特地在臉書社團發文大力感謝，形容陳員「熱心、大愛又有耐性」，還寫下「在這寒冷夜裡，被暖心的太陽照亮。」貼文一出立刻引起網友狂推，不少人留言表示「這警察太暖了吧！」、「還有這種人，世界很可以」。

