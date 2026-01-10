高雄情侶租屋處驚傳重大命案 男身亡、女命危送醫搶救

高雄市三民區大昌二路一處租屋處，9日晚間傳出一對20多歲情侶倒臥屋內，男子已無生命跡象當場死亡，女子雖仍有呼吸與脈搏，送醫搶救中。警方在現場發現疑似不明藥物，初步排除外力介入，詳細死因有待相驗結果確認。

高雄一對情侶倒臥租屋處，男子明顯死亡、女子命危搶救中。（示意圖／取自pexels）

據悉，死者的友人因察覺男子許久未出現工作地點，擔心出事便前往住處查看。豈料一進門就發現2人倒臥房內，嚇得立即通報警消。消防人員抵達現場後，評估男子已明顯死亡，女子則仍有生命跡象，立即將她送醫急救。

警方在屋內發現不明藥物，現場並無明顯外力介入的痕跡。初步了解，這起事件疑似涉及感情糾紛，但確切原因仍待進一步釐清。警方表示，將依據相驗結果，釐清整起事件的真實原因，目前案件仍在調查中。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

