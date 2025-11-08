高雄情侶酒後爭吵女友跌落大排 男友急跳水擁緊緊
高雄市仁武區一處大排，在靠近八德東路段於今（8）日晚間疑似有情侶吵架，31歲邱姓女子酒後情緒不穩，於爭執過程跌落大排中，男方為救女友也跳進其中，所幸目前水淺沒釀嚴重傷勢。
據了解，邱女當時已有喝酒，呈現酒醉狀態，疑似因此與未喝酒的男方起爭執，邱女情緒不穩，於八德東路橋大傷喧嘩，引起附近住戶注意，沒想到邱女疑似腳步不穩，從邊坡滑落大排中，且爬不起身，男方見狀也趕緊跳入拯救女友。
附近住戶見狀，趕緊通報警消到場救援，由消防隊派員到大排將2人救起，所幸近日沒有下雨，水深很淺沒有造成生命危險，不過邱女腿部受傷，在男友陪同下送醫治療。
◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。
