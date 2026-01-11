高雄情侶1死1命危！少女體內「高濃度藥物」...現場留1跡證

高雄一對年輕情侶倒臥租屋處，1死1命危。（圖／pexels）





高雄一名25歲的洪姓男子，因多日未上班失聯，9日晚間同事赴其位於三民區的租屋處查看，驚見洪男與女友雙雙倒臥床上，洪男死亡、年僅17歲的女友命危送醫。警方初步調查，現場無外力介入或打鬥痕跡，垃圾桶內留有不明藥物包裝，大門內側遭封箱膠帶封死。全案仍待進一步調查釐清。

據了解，洪男因明顯死亡而未送醫，其女友則是留有一絲氣息、沒有意識，被緊急送往醫院搶救，院方驗出其體內有「高濃度藥物反應」，急救後已轉入重症加護病房，仍處於危險觀察期。

警方初步調查，洪男在建案工地擔任臨時工，因為連續多天未上工且失聯，同事遂於9日晚間前往其租屋處查看，見屋內無人回應加上飄出異味，於21時28分趕緊報案，沒想到看到洪男與同居女友倒臥床上，經救護人員判定，洪男已明顯死亡而未送醫。而洪男與17歲女友才交往2個月，女友中斷學業並於飲料店打工，但在事發前1週離職。

警方與鑑識人員勘查採證後，發現案發租屋處大門內側遭膠帶封死、垃圾桶內有不明藥物的包裝，經確認現場沒有打鬥、遭外人破壞痕跡，初步排除外力介入。全案已報請高雄地檢署進行相驗，釐清確切死因與藥物來源。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

