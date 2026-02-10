高雄惠豐里新春拜年 心路舞獅與健康關懷凝聚鄰里情誼

為迎接農曆新年到來，高雄市楠梓區惠豐里近日舉辦一場溫馨熱鬧的「新春走春拜年」活動，由惠豐里里長張翼麟親自號召里民志工，帶領心路工坊表演團隊走入里內大街小巷，透過傳統舞獅打鼓、致贈春聯以及傳遞健康衛教資訊，讓社區在歡慶佳節的同時，也洋溢著跨界關懷與守望相助的正向氛圍。(見圖)

主辦單位今(十)日說明，活動當日上午惠豐里活動中心前鑼鼓喧天，由心路工坊學員組成的舞獅團隊展現精湛技藝，為活動熱力開場；隨後由里長帶領團隊展開走動式拜年，沿途向里民送上新春祝賀，不少里民聞聲紛紛走出家門駐足觀賞，現場互動熱烈，傳統年節的喜氣在巷弄間傳遞，成功將原本安靜的社區轉化為溫馨的慶典現場。

張翼麟里長指出，選擇邀請心路工坊參與，不僅是為了傳承廟會與節慶文化，更希望透過實際行動提供身心障礙朋友展現自我的舞台，落實多元包容的社會價值。

除了年節的歡樂氣氛，這次活動更強調社區的「平安」核心，因應過年期間常是民眾作息不規律、忽略自我保健的時節，里辦公處特別結合山達基教會志願牧師團隊，於活動中發放《如何保持自己與他人健康》公益手冊，該手冊以生活化的建議引導里民重視日常健康管理，志願牧師亦在現場解答民眾相關諮詢。許多長輩拿到手冊後分享，里辦公處能在拜年時同步關心健康議題，讓這份新春祝福顯得更加貼心且實用。

張翼麟里長表示，里辦公處長期致力於深耕基層，建立一個互助共好的社區。他強調，社區的向心力來自於點滴關懷的累積，透過結合傳統表演藝術與實質的衛教行動，能讓里民感受到里政服務的溫度。未來惠豐里將持續結合更多社會資源，透過多元的活動設計，將健康、安全與文化素養深植於里民生活之中。

主辦單位也期盼，透過這次結合公益與衛教的拜年行動，能為社會注入更多正向力量，帶領全體里民共度一個健康、平安的豐稔年。