高雄惡女沒掛號闖診間還嗆「醫院缺錢」 醫師不忍了：終身拒診
高雄阮綜合醫院6日下午發生醫病衝突，一名許姓女子帶著媽媽到醫院，沒有掛號就想闖進診間詢問病情，豈料遭到黃姓醫師拒絕、要求重新掛號，許女竟惱羞成怒嗆聲「醫師是很缺錢嗎」，喧鬧將近1個小時，事後更將過程錄影PO網討拍，卻引來大批網友撻罰，不到半天緊急刪文。對此，黃醫師也在網路還原事發經過，表示已將該對母女列入黑名單。
許女在日前在「爆料公社公開版」臉書社團發文指出，媽媽已經高齡88歲，也是低收入戶，近日身體狀況不佳，已經多次在該綜合醫院就診，當天陪同媽媽到醫院輸血，有護理人師好意提醒可以藉機詢問醫師病情，於是在診間外等候1個多小時，卻被告知「要重新掛號，才能讓醫師說明」，痛批院方應該除了制度與流程之外，應該多一份「同理」。
許女也PO出事發過程影片，當時黃醫師質問女子「沒掛號憑什麼闖進來」，怒批許女在外不停高喊他「缺錢」，已經嚴重妨害名譽，許女則辯稱「我又沒有說是哪個醫師」，雙方火氣都不小。該影片發布後迅速被網友灌爆，紛紛力挺醫師，疑似見風向不倒向自己，許女火速刪除該篇文章。
該名黃姓醫師也在個人Threads上發文澄清，表示當天許女不斷在診間外敲門，要求解釋病情，和對方說明「掛號才能進來，沒有病例紀錄，我無法解釋病情」，豈料對方直接在診間外不斷叫囂「醫院是很缺錢嗎？你們醫院是很缺錢嗎？問幾個問題也要掛號收費？有這樣在當醫師的嗎？是要藉機和健保局要錢嗎」，持續將近一個多小時，於是通知掛號處，將該對母女病例加上注記，「終身不得掛本人門診與收治住院於本人名下」。
貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「希望醫生可以提告」、「沒掛號醫生也叫不出病患資料，沒有病例沒有影像，要怎麼說明」、「避重就輕，合理化自己的行為」、「叫妳掛號拿掛號費記錄病歷又能花多少錢？刁民」、「她發文說不是缺那幾十塊，但感覺就是很缺啊」、「黃醫師是爸爸在治療癌症的過程中唯一信任又安心的醫師，真的非常感謝您」、「醫生每天病人那麼多，沒掛號調病歷，哪知誰是你媽」、「醫院禁止錄影，那位女兒違法了」。
也有網友提出疑問，若醫師真的遇到狀況，可以拒絕看診嗎，黃醫師則回應「可以的，又不是急診病情緊急的急救義務，醫療契約是雙方合意才能締結」。
高雄市衛生局表示，非必要人員未掛號任意進入診間，可能侵害其他病患就醫權益及隱私，就醫民眾、家屬若有看診需求，應依照規定完成掛號等候看診，為避免類似爭執再度發生，將要求該院擬定相關措施，協助家屬在合法流程內獲得充分說明與情緒支持。
據了解，該名黃姓醫師畢業自成功大學法律研究所碩士、台北醫學大學醫學系學士，為血液腫瘤科醫師，曾任多間大醫院的主治醫師，也是國內臨床試驗主持人資料庫中登錄的試驗主持人之一。
