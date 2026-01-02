高雄惡火！鐵窗鐵捲門鎖死阻逃 年輕夫妻1死1傷

高雄市 / 綜合報導

高雄大社區民生路一處住宅，今(2)日凌晨4點多，傳出火警，火勢燃燒猛烈，一家七口，5人逃出來沒有受傷，但住在房子後方的年輕夫妻，一死一傷，20歲妻子逃生不及，命喪火窟，22歲的丈夫則是手腳燒燙傷，意識不清，人還在醫院救治中，根據了解，因為現場是鐵皮屋，後方房間，還有鐵捲門和鐵窗，都是鎖住的，增加救援困難，詳細起火原因，還有待進一步調查釐清。

凌晨四點多，高雄大社區民生路，住宅傳出火警，火勢燃燒猛烈，消防隊獲報後，趕緊到場滅火救援，鋸鐵門，出動電鋸，要鋸開鐵窗和鐵捲門，搶時間救人，但鐵皮屋已陷入火海，火警意外發生在，2號凌晨4點多。

廣告 廣告

據了解一家七口，住在這間鐵皮屋，5位家人沒有受傷，但住在後方同一間房的夫妻倆，一死一傷，20歲的妻子，逃生不及命喪火窟，22歲的丈夫，則手腳燒燙傷意識不清，目前還在醫院救治中。

高雄市消防局大社分隊長林家得：「總共住了7個，還有一個人，沒有逃出來，我們經過搜索，有一人送醫，一人死亡，就是在後面的房間找到的，起火點還要再調查。」

根據了解，年輕夫妻兩都是物流理貨員，平常和男方家人一起住，裡頭共有3間房間，而夫妻倆，住在後方房間，因為鐵捲門和鐵窗，都是鎖起來的，救援時更花時間較困難，沒想到卻從此天人永隔。

附近鄰居：「住兩年多，我哥哥的兒子，租給他們的。」

親友：「都做工廠，或是剪頭髮的而已。」凌晨住宅大火，年輕妻子命喪火窟，丈夫還在治療中，究竟起火原因為何，還有待進一步釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄食品加工廠竄火 移工救火遭濃煙「燻一身黑」

全聯倉儲火警奪9命 家屬指包商理賠打折拒和解

高雄跨年夜槍響！嫌鞭炮太吵「開3槍」 1男1女中彈

