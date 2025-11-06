高雄惡男太囂張！他前鎮家暴女友、鼓山辱警恐嚇父 兩週連犯遭逮收押

高雄30歲洪姓男子疑長期涉入多起家暴案件及強制、恐嚇等刑事案件，8月及9月間先後在前鎮及鼓山地區接連引發兩起家庭暴力事件，遭警方依法移送偵辦。讀者提供



高雄30歲洪姓男子疑長期涉入多起家暴案件及強制、恐嚇等刑事案件，8月及9月間先後在前鎮及鼓山地區接連引發兩起家庭暴力事件，警方均動用強制力制伏逮捕，依法移送偵辦。據了解，洪男過去已有多項家暴與強制罪前科，為警方列管對象。

前鎮警分局復興派出所於8月24日15時30分許接獲報案，指三多路一處民宅傳出家暴糾紛。警方趕抵現場時，洪男正坐在門口情緒激動、手持刀械揮舞拒捕。

員警多次勸阻未果，為防止傷及他人安全，趁隙上前奪刀制伏，過程中造成兩名警員臉部、手部多處擦挫傷，警方當場依現行犯逮捕洪男，全案依違反《刑法》第135條妨害公務罪、第305條恐嚇罪及《家庭暴力防治法》通報移送高雄地檢署偵辦。

據了解，洪男過去即因多起強制罪與家庭暴力案件多次遭送辦，豈料，事隔兩週，鼓山警分局於9月7日11時許再接獲洪男父親報案，指兒子因口角糾紛恐嚇並毀損房門，警方依規定受理家暴案，並協助聲請緊急保護令。

同日深夜23時許，警方持法院核發之緊急保護令前往宣達時，洪男不僅不從，還持續對父親恐嚇並辱罵員警，警方當場依法逮捕，並在現場查獲毒品吸食器等違禁品，依違反《家庭暴力防治法》及《毒品危害防制條例》移送偵辦，檢方聲請羈押獲准。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

