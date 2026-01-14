高雄惡男當2童面揮13刀砍死其父母 吳龍滿二審判2死刑

【緯來新聞網】高雄男子吳龍滿於2021年9月15日清晨在苓雅區住宅內持刀殺害鄰居羅姓男子與其配偶蔡姓女子。案發時，死者兩名年幼子女在場目睹。經一審判處兩個死刑後，高雄高等法院最終於二審駁回上訴，維持原判。

吳龍滿二審判2死刑。（圖／翻攝畫面）

根據法院判決書內容，案發當日上午，吳龍滿從住處逃生梯前往樓上鄰居家，進入客廳後對35歲蔡女行刺5刀致死。隨後，他進入主臥，對仍在床上的36歲羅男連刺8刀，致其當場身亡。兩名在場的孩童成為全案唯二目擊證人。



一審期間，吳龍滿行使緘默權，未聘律師，地方法院依兩項殺人罪名判處死刑。二審中，吳否認犯罪事實，質疑警方證據與孩童證詞，並要求傳喚目擊兒童出庭作證。



代理蔡女家屬的律師主張，吳龍滿在知悉兒童目擊情況下仍堅持傳喚，企圖加深其心理創傷，顯示其毫無悔意。合議庭最終裁定不再傳喚孩童，並駁回吳的無罪抗辯。法院根據現場證據、監視影像與相關證詞，認定吳龍滿行兇過程殘暴，屬重大刑事案件，依法維持兩項死刑原判。



★《緯來新聞網》提醒您：危險行為，請勿模仿 ★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

尹馨口罩放玉蘭花除臭 兒因媽有臭味遭同學霸凌

吃粽子噎死！DJ陳思安父親過世1年揭死亡真相