高雄惡男砍死鄰居夫婦判死 二審竟要求2目擊幼子出庭

高雄男子吳龍滿前年9月當對方2名幼子面前持刀砍死父母，一審遭判處2個死刑，今日二審開庭，吳男竟聲請2名幼童出庭遭法官拒絕，家屬與律師也痛斥他「毫無人性」，與檢方均要求法官維持死刑判決。

吳龍滿殺死鄰居夫妻一審遭判處死刑。（圖／資料畫面）

回顧此案， 2023年9月15日上午7時許，兇嫌吳龍滿（64歲）不滿樓上羅姓鄰居家中小朋友跑跳及家中發出的噪音太吵令他難以入眠，竟持刀上樓當著2名幼子面前，瘋狂砍殺羅姓夫妻致死，行兇後下樓騎機車逃亡，沒多久及遭警方逮捕羈押至今，期間吳男從未曾向被害人家屬道歉開庭時均否認犯罪，一審因惡行重大遭高雄地院判處2個死刑、褫奪公權終身。

全案上訴二審經高雄高分院審理，吳男曾質疑死者2名幼子證詞，竟向法院聲請2孩童出庭作證，未料2童無法承受心理壓力，經醫師專業評估後認定不宜到庭，法官裁定取消傳喚；今（15）日開庭進行辯論程序，2童外公在庭上泣訴，孫子目睹父母慘劇至今仍無法平靜，「連我們大人都承受不了」，外婆也在旁不斷難過啜泣，場面令人鼻酸。

委任律師則痛批吳男奪走2童父母，還仍執意要求他們出庭作證，形同對孩子造成二度傷害，「不是行使訴訟防禦權，而是從心理上再殺孩子一次」，足見他根本毫無悔意，請求二審法官維持死刑判決；檢方則強調吳男至今仍否認犯行不知悔悟，原判死刑並無不當請求高分院維持原判。

而吳男遭提訊時仍否認犯行作無罪答辯，竟稱警方密錄器畫面遭剪接變造，辯護人則稱吳男未傷害在場2名幼童，請求法官酌予較輕刑度，高分院認為全案已無須調查其他證據諭知辯論終結，全案預計2026年1月14日宣判。

