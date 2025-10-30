高雄愛仁醫院管制藥品變黑洞！衛生局勒令「停業一個月」還要移送法辦
記者洪正達／高雄報導
高雄市衛生局日前接獲檢舉指愛仁醫療社團法人愛仁醫院（以下稱愛仁醫院），涉管制藥品使用及管理疑義，經派員前往該院調閱112年1月至今（114）年9月間，所有使用管制藥品開刀患者共170本病歷，結果全部病歷均有缺失，其中以管制藥品劑量記載與處方不符居多，另有管制藥品管理簿冊、使用紀錄等缺失共計180項，因涉病患安全及毒品危害等疑慮，衛生局將依法裁處、並移送檢調偵辦。
衛生局指出，愛仁醫院因醫院建物不符衛福部所定醫療機構設之標準，存有消防、公安及病安疑慮，因院方遲未提出改善計畫，衛生局除連續依法裁罰並要求其停業一個月，現正待其補提完整停業計畫書，審核及訪視確認完備即可執行。惟近期衛生局另又接獲民眾檢舉，指該院管制藥品使用及管理不當，衛生局10月20日前往查察並調閱相關病歷，確認該院管制藥品管理存有多項嚴重缺失。
衛生局表示，稽查發現該院管制藥品管理查有管制藥品管理簿冊、專用處方箋開立、管制藥品使用紀錄、麻醉紀錄等多達共180項缺失，其中以管制藥品劑量使用紀錄與處方不符缺失居多，另有開刀未有麻醉紀錄、管制用藥未有銷毀紀錄等缺失，已涉違反《管制藥品管理條例》、《藥事法》、《醫療法》、《護理人員法》及《毒品危害防制條例》等，違法事態嚴重。
衛生局強調，為維護病人就醫安全，強力監督各醫療機構建物安全，依中央制定設置標準嚴格把關，同時亦持續查察所有醫事人員依照法規執行醫療相關業務，並要求醫院落實管理，以維護醫療品質，病人安全不容任何妥協。
更多三立新聞網報導
家庭糾紛遇火爆男、老婦強扯！倒楣警「拔槍警戒、強勢上銬」反被記申誡
高雄男酒駕拒測！怒嗆警「我警友會的，把你們調六龜」後續一查瞬間打臉
一摔國賠67萬！屏東男騎士誤入刨除路面「摔到顱內出血」判決理由曝
鄉野奇談！「手工待轉區」現身屏東內埔 民眾歪樓：可以停嗎？
其他人也在看
高雄警海上攔截坦籍貨輪 船上載逾百噸冷凍肉
非洲豬瘟防疫關頭，高雄警方接獲情資指出有輪船走私違禁品到台灣，24日清晨在高雄港西南方海域發現一艘坦尚尼亞籍可疑貨輪，登船檢查發現船上載運豬、牛、雞這類冷凍肉品，總重133公噸。根據掌握，船隻從馬來西亞方向開往高雄港，疑似想以過境的名義闖關，基於防疫原因，貨輪及載運的肉品經調查後遣返離境，所幸未流入市面。公視新聞網 ・ 13 小時前
免查驗包裹成破口！綠委爆個案「一年申報3002次」 淪防疫、食安巨大漏洞
立法院社會福利及衛生環境委員會今（30）日針對「海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵」進行專題報告。民進黨立委林淑芬嚴正指出，現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」的規定，已成為國門防疫與食安的巨大漏洞，有民眾竟藉此規定，在一年內以「自用」名義頻繁申報多達3002次，等於一年當中近300天「天天都在輸入」，形同規避查驗的「化整為零」手法，令外界高......風傳媒 ・ 13 小時前
沒標到工程案 男駕車瘋狂連撞園藝公司 80歲老闆嚇到血壓飆高送醫
宜蘭縣冬山鄉一間園藝工程公司於29日下午1點半遭人蓄意衝撞，肇事者駕駛工程車先撞擊停放路邊的休旅車，接著連續衝撞民宅三次，造成店家設備損壞、落地窗碎裂。據了解，肇事駕駛疑因未能標到養護工程處標案，憤而開車攻擊工程行負責人的車輛及住宅，導致80歲的負責人血壓飆高送醫。警方已將肇事者依傷害、毀損及恐嚇罪嫌函送偵辦。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
連環槍聲響徹雲林！ 陸軍「陸勝操演」兩軍續交鋒 國軍「救災神器」首秀真實功用
陸軍的年度實戰化演訓-「陸勝操演」，持續進行中。演習第六天，兩支聯兵旅，在雲林一帶展開模擬攻防演練。更因為首次在這項演習中使用空包彈，演習仿真度再提升。軍方表示，這系列演習不只是換了新名稱，更要展現新的防衛作戰思維和手段。其中，國軍用於花蓮救災任務的「救災神器」TAK，首度在軍演中，公開展示作戰用途。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
象徵性停火 川習會釋放5經貿訊號！
美國總統川普與中國國家主席習近平台灣時間30日在亞太經合會（APEC）領袖峰會前舉行會談，雙方未召開聯合記者會，也未發布聯合聲明。根據元大投顧報告，會談成果屬於「貿易持續停火安排」，在科技封鎖與戰略安全等議題上並無實質突破。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子涉劈腿慘了！上海開唱、一日店長取消 范姜疑求償粿粿1200萬不成才爆料
范姜與粿粿的劈腿風波近日出現新發展，據傳事件背後疑似是范姜可能因求償女方1200萬元不成才選擇爆料。這場風波不僅影響當事人婚姻，更使捲入其中的藝人王子陷入事業危機。原定11月在上海的演唱會已被主辦單位取消，大陸歌迷紛紛要求退票，王子原訂的一日店長活動也已喊停。這場公眾事件不僅揭露了婚姻危機，也顯示了娛樂圈醜聞對藝人事業的嚴重衝擊。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
屏東鄉親立院陳情 反風車
枋山及獅子反對風車自救會，昨（卅）日前往立法院陳情，表達強烈反對「屏盛」綠能公司設置風力發電機組的立場；立委蘇清泉偕盧縣一、高金素梅、黃建賓、黃仁等人出面接見，呼籲政府切勿一意孤行。另外，針對屏盛公司計畫在枋山鄉開發風力發電，屏東縣府也發出聲明強調，縣府從未同意、也不會同意該案，縣府與鄉親站在同一陣線，捍衛屏東永續發展的價值。屏東縣枋山鄉、獅子鄉的四十名鄉親，昨日頭繫「拒絕瘋電」白布條，高呼「破壞環境、禍留子孫」、「損壞作物、傷天害理」等口號，向經濟部與環境部官員遞交陳情書。該自救會的會長王光盛表示，居民並不反對政府開發綠能，但風力發電機組發出的低頻噪音，有害鄰近居民的身心健康，加上恆春半島為紅尾伯勞、灰面鵟鷹等保育鳥類的過境必經之路，設置巨大風機將妨礙候鳥正常遷徙，影響 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
台南20條路名取自「國外城市」 居民怨難引共鳴
台南市 / 綜合報導 台南市政府為了彰顯國際交流，在新開闢的道路或工業區以及重劃區，以「國外友好城市名稱」來命名。其中有20條路名，取自日本、南韓、美國及法國等的城市名稱，不過多數居民認為，這些名稱難引共鳴，不只難記，就連地圖上也幾乎搜尋不到，對此台南市民政局表示，這些路名的命名都按照相關規定，未來命名會先取得共識，加強與民眾溝通。 台南歸仁高鐵特區附近，這條街叫做「西科紋納街」，第一眼看覺得特別，但當地居民認為，路名不只不好記，也缺乏在地連結性，民眾說：「這真的很難記欸，而且人家也不知道，那條路是哪裡啊，因為不好記，所以人家沒有印象，一般路名比較好記，這個太饒舌了吧。」原來台南市府為了彰顯國際交流，在新開闢道路或工業區、重劃區，以國外友好城市名稱命名道路，西科紋納街就是取自美國的西科紋納市，另外來自日本的路名，也多達13條。記者汪奕嘉說：「就在高鐵站附近的富良野街，名字取自日本的富良野市，但當地民眾就納悶，實在不懂富良野，和這條街之間的關聯。」其中還有青森路，也被民眾認為聽起來不吉利，曾引發討論，這些路名，不只難以引起共鳴，就連google地圖，也幾乎無法搜尋。計程車司機說：「知不知道一個大目標，這邊比較有名的就是歸仁幾路，(找路)就是只能這樣。」除了美國和日本，還有南韓、法國、波蘭、立陶宛等等，台南一共有20個路名取自國外友誼城市民政局強調命名過都合乎規定，接獲反應，會再視情況調整，未來也會先取得共識，再命名。台南市民政局局長姜淋煌說：「有些路名，感覺叫起來比較不順，這部分我們都有跟當地的里民做溝通。」只是這些路名雖然國際感十足，但對居民來說，要是導航都找不到，找路可能比出國還困難。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
正國會挺林岱樺被罵翻！她反指都是網軍 名嘴挺不下去乾脆不選了：退出派系
涉貪助理費、加班費近1,500萬遭起訴的民進黨高雄市立委林岱樺，執意參選2026高雄市長選舉，其所屬的派系「正國會」要角近日表態相挺，卻遭綠營支持者砲轟，痛批此舉和平常綠營常罵的藍白無異，林岱樺則反指攻擊她的人都是網路水軍。名嘴溫朗東原本已宣布要參選台北市議員，然而他昨（30日）晚間表示，「林岱樺事件」他想來想去還是過不了這關，他可以尊重林岱樺捍衛自己的清白，「但我無法為她背書」，宣布要退出正國會，也不選台北市議員了。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
11月1日起嘉市開放流感及新冠疫苗開放第二階段對象接種
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】 11月1日起公費流感及新冠疫苗開放第二階段對象接種，50至64歲無高風險慢性病台灣好報 ・ 18 小時前
醫起看／癌症年輕化易輕忽 高雄聯醫SHARE助早期診斷
醫起看／癌症年輕化易輕忽 高雄聯醫SHARE助早期診斷EBC東森新聞 ・ 15 小時前
碳纖維公路車變鋁合金！他4.8萬競標夢幻車 收貨崩潰
「這是假的啦，敲一敲聽聲音就知道，這不是碳纖維車體」，吳老闆花4萬8000元競標到一輛名牌彎把公路車，卻懷疑收到價值僅7000至8000元的鋁合金車體假貨！儘管消保法明定消費者有7天無條件退款權，但物流公司表示金額超過1萬元，必須取得賣方同意才能辦理退款，讓他陷入困境。專家呼籲，民眾應避免在陌生平台購物，以降低被騙風險，若發現價格明顯低於市場行情，更應提高警覺，謹慎評估交易風險！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
2025臺北溫泉季登場 蔣萬安：北投已享譽國際
【記者卓羽榛臺北報導】一年一度的「臺北溫泉季」30日熱鬧登場，臺北市長蔣萬安與市民及來自日本的貴賓共同揭開序幕。蔣萬安表示，每到入秋天氣轉涼，就會讓人想起泡湯放鬆的療癒時光。臺北溫泉季不僅是觀光盛事，...自立晚報 ・ 6 小時前
健康從齒開始 屏東啟智教養院義診
或許有些人害怕看牙，但這群人，不只畏懼看牙，對牙醫師來說也是一種挑戰，他們是，屏東啟智教養院的院生，慈濟人醫會每半年到院區義診，提供各項口腔治療，看牙過程，醫療團隊需付出相當大的耐心，安撫院生看牙...大愛電視 ・ 21 小時前
威士忌沉浸展10/31登場 開啟風味感官旅程
蘇格蘭威士忌品牌，今年換上全新風貌，在台北信義區打造沉浸式展覽。這回還邀請到「品牌釀酒大師」首度來台，分享雪莉桶工藝的祕密，展覽以光影與香氣交織，呈現時間淬鍊出的風味之美。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
從微軟到蘋果全球大廠搶進自然碳匯 元杉森林提供本土新植造林解方
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導 亞太區第一個再生能源暨碳市場資訊平台RECCESSARY，今（30）日舉辦「碳權與新能源戰略高峰論壇」，元杉森林自然資源公司總經理胡惠雲應邀分享「碳權藍海：解鎖自然碳匯價值與潛力」強調，微軟、蘋果等大廠搶進植樹造林，自然碳匯已是國際趨勢，不僅是環境永續，背後還代表著提早準備的企業策略和遠見。 胡惠雲表示，今年3月微軟...匯流新聞網 ・ 15 小時前
再造到共好 嘉義市以「新永續淨零」躍升城市新典範
(記者廖建智嘉義報導)114年10月30日嘉義市政府環境保護局在嘉義市政府文化局1樓演講廳舉辦「新永續淨零成果發表記者會暨城市論壇」，以「共論、共創、共好」為主題，展現嘉義市在永續環境、循環經濟、...自立晚報 ・ 8 小時前
立法院厚生會、厚生基金會發表《2025國家肝炎政策建言書》
呼籲政府啟動「國家級B型肝炎行動計畫」邁向WHO 2030全面消除病毒性肝炎目標立法院厚生會肝炎政策促進委員會於今日舉辦「2025國家肝炎政策建言書發佈記者會」，邀集國內肝炎防治領域權威專家發布最新版《2025國家肝炎政策建言書》，建議：制定國家級B 型肝炎消除計畫、提高B、C肝個案追蹤方案照護費點值、B肝治療比照C肝排除醫院個別總額管制，衛生福利部常務次長莊人祥表示Ｃ肝已於2025年提前消除，緊接著是B型肝炎，目前已擴大篩檢年齡下降至39歲，民眾可透過健保快易通查詢篩檢結果；另外，如何提升B肝陽追率以及連結後端的治療，會再跨部會協調，將國健署及健保署的資料串接，讓第一線醫療人員更能掌握。立法院厚生會肝炎政策促進委員會召集人陳菁徽委員表示，台灣自1986年率先推行新生兒全面接種B型肝炎疫苗， 2017年再啟動《國家消除C肝政策綱領（2018–2025）》，台灣也將於2025年底向WHO正式申請C肝消除認證，成為亞洲首個達標國家，並提醒在B肝的部分如何補強追蹤斷鍊的患者是很重要的政策缺口，建議善用AI提高健保系統的使用效益。立法院厚生會秘書長王正旭委員則強調，B肝防治上仍存在許多政策精進台灣好新聞 ・ 14 小時前
特習會給人們帶來怎樣的啟示？
釜山特習會進行了100分鐘，相關的吉隆坡協議可能下周簽署。專家認為，雖然峰會同意休戰一年，沒有改變中美之間科技戰與貿易戰的根本格局，但人們可以從中受到啟發。德國之聲 ・ 11 小時前
11月流感、新冠疫苗2階開打 嘉縣推職場揪團接種
11月1日起流感與新冠疫苗第2階段開打，凡50歲以上民眾皆可接種。嘉義縣衛生局推「職場揪團接種」服務，單位滿30人欲接種即可向當地衛生所預約，將安排醫療團隊到公司施打，並加開假日接種場、全聯及家樂福賣場接種站，提醒符合條件對象盡速接種，共同築起健康防線。11月1日起凡50歲（含民國64年次出生者）以上皆可接種，衛生局加開39個假日接種站，朴子、新港、民雄、布袋、中埔、六腳結合全聯及太保家樂福提供「接種送好禮」活動，歡迎符合公費接種對象使用服務。為鼓勵職場共同防疫，衛生局也推出「職場揪團接種」服務，凡企業、機關或工廠等單位揪團接種達30人以上，即可向所在地衛生所提出申請，預約醫療團隊到場服務，為員工省下請假及往返醫療院所的時間，也讓職場防疫更全面。嘉義縣衛生局指出，截至10月27日，嘉義縣累計75例流感併發重症，且有17例死亡，其中14例為65歲以上長者；新冠併發重症確診病例達51例，有12例死亡，其中11例為65歲以上長者。隨著天氣轉涼、流感及新冠病毒活動逐漸升溫，符合公費資格縣民應把握時機盡早接種，有效降低感染風險，提升社區防護力。本縣共有80家合約院所為大家服務，疫苗接種資訊可至嘉台灣好新聞 ・ 13 小時前