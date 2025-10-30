高雄愛仁醫院管制藥品變黑洞！衛生局勒令「停業一個月」還要移送法辦

記者洪正達／高雄報導

高雄市衛生局日前接獲檢舉指愛仁醫療社團法人愛仁醫院（以下稱愛仁醫院），涉管制藥品使用及管理疑義，經派員前往該院調閱112年1月至今（114）年9月間，所有使用管制藥品開刀患者共170本病歷，結果全部病歷均有缺失，其中以管制藥品劑量記載與處方不符居多，另有管制藥品管理簿冊、使用紀錄等缺失共計180項，因涉病患安全及毒品危害等疑慮，衛生局將依法裁處、並移送檢調偵辦。

衛生局指出，愛仁醫院因醫院建物不符衛福部所定醫療機構設之標準，存有消防、公安及病安疑慮，因院方遲未提出改善計畫，衛生局除連續依法裁罰並要求其停業一個月，現正待其補提完整停業計畫書，審核及訪視確認完備即可執行。惟近期衛生局另又接獲民眾檢舉，指該院管制藥品使用及管理不當，衛生局10月20日前往查察並調閱相關病歷，確認該院管制藥品管理存有多項嚴重缺失。

衛生局表示，稽查發現該院管制藥品管理查有管制藥品管理簿冊、專用處方箋開立、管制藥品使用紀錄、麻醉紀錄等多達共180項缺失，其中以管制藥品劑量使用紀錄與處方不符缺失居多，另有開刀未有麻醉紀錄、管制用藥未有銷毀紀錄等缺失，已涉違反《管制藥品管理條例》、《藥事法》、《醫療法》、《護理人員法》及《毒品危害防制條例》等，違法事態嚴重。

衛生局強調，為維護病人就醫安全，強力監督各醫療機構建物安全，依中央制定設置標準嚴格把關，同時亦持續查察所有醫事人員依照法規執行醫療相關業務，並要求醫院落實管理，以維護醫療品質，病人安全不容任何妥協。

