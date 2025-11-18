高雄應援TWICE演唱會12處藍色亮燈行人號誌必朝聖！夜市券K-POP舞蹈前夜祭陳其邁接收Super Junior水舞應援提案

文／景點+ 張盈盈整理報導

韓國女子天團TWICE到高雄開唱，11月22日、23日攻佔世運主場館，繼10月份BLACKPINK到開唱，全城「粉紅燈海」應援，高雄12個景點也打出藍光應援，行人號誌、捷運車站音樂也都有同步搭配；而才在台北大巨蛋舉辦完3場演唱會的Super Junior，2026年1月24、25日也會到高雄開唱，遊於11月16日場次演唱會中提到希望有水舞應援，高雄市長陳其邁也趣味正面回應！讓歌迷不禁好奇「真的要把水舞搬進演唱會嗎」？！

13處TWICE藍色應援打燈包括8處官方應援，以及4處自發性應援，9官方應援裏頭還有3處不只有TWICE的藍色燈光秀，還會搭配雷射字樣「TWICE WORLD TOUR」，讓粉絲更加感受到演唱會氛圍！

8處官方應援

亮燈時間：11月18 至 11月23 17:30至23:00

3個有打出TWICE WORLD TOUR字樣的地點：大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口

5個有藍色打燈的地點：美麗島捷運站、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、高雄總圖

4處民間自發應援

洲際酒店、大立百貨、中鋼總部、高圓建設。

行人交通號誌 亮「LOOK TWICE」、「TWICE 2025 KAOHSIUNG」等字樣提醒用路人，勢必成為粉絲收集應援打卡的目標！

特殊亮燈期間：11月18 至 11月23

號誌地點：

世運主場館區 - 世運大道Ｘ左楠路口

中央公園（新堀江商圈）周邊 中山一路Ｘ五福二路、五福二路Ｘ玉竹三街

駁二藝術特區周邊大勇路Ｘ公園二路口。

11月18日至11月23日高雄捷運左營站也秀出大型TWICE巡演主視覺背板迎接自高鐵來到高雄的粉絲們，此外還有TWICE獻聲錄製的捷運進站廣播。

TWICE這回11月22日、23日首度登上世運主場館，帶來出道十週年《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》演出，高雄市經發局為讓粉絲們在高雄留下更多美好回憶，除了延續過往所推出50元商圈夜市優惠券，同時攜手餐飲、百貨、夜經濟等各式店家祭出加碼優惠，並與舞蹈教室及餐酒館合作舉辦「K-POP隨播即跳」前夜祭活動，希望歌迷朋友們一起尬舞，提早為接下來的演唱會熱身。

高市府再次聯手高雄舞蹈教室「Koospark Dance Studio」和餐酒館「OFFLINE離線」合作發起「K-POP RANDOM DANCE BATTLE IN KAOHSIUNG」隨播即跳舞蹈大賽，並將於11月21日下午6點半在中央公園商圈熱力登場，除了有K-POP經典歌曲串燒連發、TWICE官方週邊抽獎及MVP獎金外，現場還設置超夯的「360度環繞自拍機」免費快拍，捕捉歌迷粉絲每個角度的魅力瞬間，歡迎樂迷們揪團挑戰、盡情拍照，一起炸翻高雄演唱會前夜！

鄰近巨蛋的「潮韓食」王店長表示，近期高雄大型演唱會接力開唱，成功帶動高雄觀光消費熱潮，像先前KT POP、FNC BAND、BLACKPINK等演唱會期間，就有許多歌迷早早來店裡享用平價又美味的韓式料理，補充能量後再前往現場熱情應援。

為了迎接遠道而來的樂迷們，「潮韓食」也特別推出響應活動，只要憑商圈夜市優惠券來店消費並完成打卡任務，就能再獲得沁涼飲品1杯，希望每一位來到高雄的粉絲，都能感受到這座城市的熱情款待！

高雄市經發局補充，粉絲只要持指定演唱會門票即可至6處捷運站(左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站)兌換50元商圈夜市優惠券，並可用於高雄40+處商圈夜市及400+家精選店家。此外，夢時代、SKM PARK、漢神巨蛋、新光三越、高雄大遠百、SOGO、義大遊樂世界等百貨業者紛紛響應推出折價券、體驗券、各式折扣與精美好禮，讓樂迷享受更多加碼好康，同時11月21日在中央公園商圈也將舉辦「K-POP隨播即跳舞蹈大賽」舞蹈大賽，歡迎踴躍報名參與（報名網址https://forms.gle/946rNKbcnN297aJP9），提前感受音樂魅力。

