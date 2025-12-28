高雄懷舊眷村建業新村，歲末復古金龜車大派對

高雄左營眷村建業新村，歲末復古金龜車美食大派對。（記者許正雄攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄左營區建業新村，27日28日一連兩天，舉辦【OPEN 眷 IN 建業新村】歲末復古金龜車大派對，換上復古裝扮，充滿時光倒流的懷舊眷村裡，集結大批經典金龜車、偉士牌機車，在搖擺爵士與懷舊民歌演唱的帶動，以及眷村居民自發性市集各種眷村美食，呈現有如一場老派但充滿浪漫的約會。

來自各地各年代的經典金龜車，在建業新村巷弄內大集結，還有不少收藏家提供，曾在電影「羅馬假期」亮相的偉士牌老牌經典機車，整齊地排列在各眷村門口，讓人看了有時光倒流的錯覺，吸引民眾近距離欣賞拍照打卡，可愛又復古，眷村居民各種美食、老舊物品市集，只要消費集點，即可免費搭乘金龜車在眷村兜風，體驗眷村巷弄風情。

舞台上，不少人換上復古的裝扮，搭配四五十年代的老上海風華背景，隨著音樂輕快地翩翩起舞，熱情四射讓台下民眾也感染那氣氛；在聽覺饗宴中，有爵士與民歌的演唱，讓不同時空的音樂，帶你回到往日情懷祖父母當年的兒時歲月，有如走入時光隧道般的童年場景，在眼前一一浮現，也勾起一段又一段充滿回憶的美麗時光。

眷村協會理事長劉學聖表示，建業新村是高雄年代最久遠的眷村之一，目前由高雄市文化局代管，並且透過「以住代護」活化眷舍，眷村居民每年歲末都會聯合舉辦活動，吸引更多的人潮，從旗袍體驗、特色美食到藝文選物，今年以「金龜車」為主題，十四家眷村店家熱情共襄盛舉，包括梅琴洋行、十七文苑旗袍好食光、博漢蔘業、禾屋餐館、龍上藝術空間、建業新村8美三川、植月選物喫茶、參陸之壹創意工作室、落塵圖像、嵐清音樂藝術、丈引小院、依依良品民宿、建芮影像工作室、大居雞蛋糕等。