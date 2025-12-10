高雄成為環境破壞溫床 議員批：幾張紙就要唬弄高雄市民

針對業者非法傾倒廢棄物、垃圾，造成環境汙染，市議員陳美雅十日於於議會專案報告時，怒批市府，「高雄成為環境破壞溫床，沒有人出來說明，幾張紙就要唬弄高雄市民」。對此，副市長林欽榮回應，成立跨局處專案小組處理。

陳美雅表示，高雄出現許多人為的大峽谷，可能是幾個月到幾年之間形成，令人質疑這些大型怪手砂石車持續挖掘，為什麼會沒有辦法發現？到底誰在監督？誰在掩埋？資資完全不透明也沒有電子化的追蹤，市府號稱有連線衛星圖，中央會提供，但是為什麼你們沒有及早發現？是不是有黑箱操作跟包庇業者的問題？

林欽榮答詢，衛星圖由中央提供，原本一季一次，目前有向中央請求，改為一個月提供一次。

陳美雅直言，就算中央衛星圖一季提供一次，那為什麼這些大峽谷環境破壞的議題，高雄市政府沒有辦法有效掌握，這不是包庇業者的行為嗎？高雄土方亂象，市府監管失靈，全市僅約十二處合法土資場，多數爆滿，造成非法傾倒、假檢測報告氾濫，高雄成為環境破壞溫床。

陳美雅怒罵，短短一年內，美濃大峽谷、燕巢月世界、田寮高四十一線接連出事，這些事件顯示高雄環境治理存在「制度失靈」，你們到底有沒有檢討？報告出來薄薄一本，幾張紙就要唬弄高雄市民，這樣對嗎？你們有虛心檢討嗎？

林欽榮說明，目前已經有成立跨局處專案小組處理；陳美雅回嗆，那為什麼我要求經發局提供詳細的數字都沒辦法提供，這代表副市長根本就狀況外，這樣對嗎？要求把資料完整提供，不然你們就是愧對市民。