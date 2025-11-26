高雄成跨國候鳥中繼站！「國際級嬌客」黑面琵鷺造訪茄萣濕地

高雄茄萣濕地迎來年度「國際級嬌客」！近日迎來約百隻黑面琵鷺，這些候鳥從韓國和日本南下，為2025年候鳥季揭開序幕。市府公園處的生態觀察員在11月第一周驚喜記錄到這群珍稀候鳥，牠們在水面上覓食或嬉戲，顯示茄萣濕地已成為跨國候鳥的重要中繼站。

公園處表示，黑面琵鷺就像高雄的老朋友準時赴約，今年到訪時間略晚，可能與氣候變遷有關。公園處生態觀察員在11 月第一周驚喜記錄到約100 隻黑面琵鷺優雅現身， 牠們頂著招牌「黑面勺」嘴喙，或低頭覓食、或振翅嬉戲，為濕地拉開熱鬧序幕。每年秋冬，市府與民間團體持續合作，透過棲地優化、減少人為干擾，讓這些遠道而來的舞者能安心補給體力，也呼籲市民朋友把握機會前往濕地賞鳥，感受候鳥翩飛的冬季之美。

高雄茄萣濕地迎來年度「國際級嬌客」！（圖／高雄市政府工務局提供）

公園處提醒，徜徉濕地請遵守「不踏入泥灘、不驚擾棲息」的原則，並保持安靜、不餵食，共邀民眾一起肩負起保育的責任，讓這片候鳥驛站永續成為生命的庇護所。

