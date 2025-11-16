高雄戲獅甲獅王爭奪賽 《馬來西亞布特拉再也光藝醒獅團》封王

「2025高雄戲獅甲」連兩日「水上跳、空中躍」水陸纏鬥，精彩絕倫。(記者蘇福男攝)

〔記者蘇福男／高雄報導〕2年1次、氣勢磅礴的「2025高雄戲獅甲」獅王爭奪賽，今天下午在高雄巨蛋體育館一決勝負，歷經4個鐘頭的廝殺鏖戰，最後由《馬來西亞布特拉再也光藝醒獅團》拿下獅王寶座，40萬元獎金歡喜入袋。

高雄戲獅甲、馬來西亞雲頂國際獅王大賽和澳門米高梅國際舞獅邀請賽，為世界公認三大國際舞獅大賽，高雄戲獅甲活動2015年起改為2年1次，2021年因疫情停辦，2023年復辦競技「飛高樁」，由基隆長興呂師父龍獅團四連霸。

水樁賽事為高雄首創，睽違6年今年重返「水陸戲獅甲」擂台，戲獅甲打造全球唯一的深水樁陣與水中樁島，挑戰獅隊的默契、技術、意志力，更需要克服水波眩光才能贏得高分，今年計有香港潤福堂國術龍獅總會、新加坡藝威體育會、馬來西亞布特拉再也光藝醒獅團、雪蘭莪萬撓玄龍體育會、日本横濱中華學院校友會、台灣培德龍獅團、台北市立大學、台北市立大學校友會、基隆長興呂師父龍獅團和大鵬龍獅戰鼓團10支強隊一較高下。

「水上跳」昨天(15日)下午、晚上在高雄市立國際游泳池展開競技，10支超強獅隊陣容在5.5米深水高樁上纏鬥，爭奪最高分，賽事高潮迭起，現場觀眾不停拍手叫好。

頭戲「空中躍」獅王大戰，今天下午2點在巨蛋體育館一較高下，經過前一晚水樁賽事考驗，所有獅隊今天再拚技術、拚體力，也拚創意，紛紛使出渾身解數祭出創意主題，包括「鏟子超人」、「李小龍」、「孫悟空」等，也有動漫組合「鬼滅之刃」、「寶可夢」，令現場觀眾不時發出會心一笑。

比賽結果，馬來西亞布特拉再也光藝醒獅團以總分19.81拿下冠軍，馬來西亞雪蘭莪萬撓玄龍體育會總分19.75亞軍，基隆長興呂師父龍獅團總分19.66季軍。

「2025高雄戲獅甲」獅王爭奪賽，今天下午在高雄巨蛋體育館一決勝負。(記者蘇福男攝)

參賽獅隊拚技術、拚體力，也拚創意，紛紛使出渾身解數祭出創意主題。(記者蘇福男攝)

