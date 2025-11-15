高雄戲獅甲精彩登場 10隊伍5米高樁炫技 爭奪獅王寶座

2025高雄戲獅甲，首日賽程將先在高雄市國際泳池進行「水上跳」。（洪靖宜攝）

2025高雄戲獅甲，首日賽程將先在高雄市國際泳池進行「水上跳」。（洪靖宜攝）

2025高雄水陸戲獅甲於15、16日精彩登場，高雄戲獅甲為世界知名三大醒獅賽事之一，此次有日本、馬來西亞、新加玻、香港及台灣等10支頂尖獅隊，齊聚高雄市立國際游泳池和高雄巨蛋，在水陸兩地，爭奪獅王最高寶座及角逐40萬冠軍獎。

2025高雄戲獅甲15日於高雄市立國際游泳池舉行「水上跳」賽事，10支來自馬來西亞、新加坡、日本、香港及台灣超強獅隊陣容纏鬥5.5米深水高樁上爭奪最高分，高雄市長陳其邁15日出席賽前祈福儀式，依傳統儀節進行祈福，明（16）日決戰高雄巨蛋。

高雄水陸戲獅甲賽事首日，結合創新精神，開場演出由妙璇舞蹈團帶來全新表演節目「水族旱船、虎爺鎮煞」，中場則由中華民國水上芭蕾舞協會帶來美人魚與水上芭蕾舞的優雅演出。獅隊的威武霸氣與舞蹈的互相呼應，剛與柔的力量碰撞，打造視覺與聽覺的盛宴。

高雄戲獅甲、馬來西亞雲頂國際獅王大賽、澳門米高梅國際舞獅邀請賽為世界公認三大國際舞獅大賽。睽違六年的水樁賽事重返擂台，戲獅甲打造全球唯一的深水樁陣與水中樁島，挑戰獅隊的默契、技術、意志力，更需要克服水波眩光才能贏得高分。

