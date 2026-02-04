高雄房市大退燒！五大豪宅第一名剩6字頭 亞灣「國城定潮」輕鬆摘皇冠

記者陳韋帆／高雄報導

高雄豪宅大退燒，2025年預售屋豪宅交易全數掛零，5年首見，最高價天花板也從8字頭降至6字頭，明顯已進入價量盤整格局。（圖／記者陳韋帆攝影）

高雄房市大退燒，2025年高雄豪宅市場明顯萎縮，總價4千萬以上預售屋住宅交易全數掛零，5年首見，而單價最高成屋豪宅則由亞灣區「國城定潮」拿下，但相較2024年御皇苑創下的84.72萬天花板，2025年單價僅「國城定潮」65.04萬，整體市場明顯降溫。專家指出，在信用管制、地緣政治、關稅風波等干擾下，高端客進場態度已轉向觀望，高雄房市整體已進入價量盤整格局。

「國城定潮」位於高雄市前鎮區，基地2112坪、規劃96～167坪、總戶數197戶，屋齡3年，2019年7月出現第一筆實價登錄，截至目前為止共揭露111戶，價格表現方面，近一年平均成交單價53.87萬/坪。歷史最高單價65.07萬/坪的38樓戶，2025年3月以總價1.1億成交，總坪數179.89 坪、含車位14.46坪，拆算單價每坪65.04萬元，成為2025年單價最貴豪宅王。

2025高雄五大豪宅王。（圖／台灣房屋提供）

打炒房下去化速度放緩 高雄豪宅走向精緻化「成屋當道」時代

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹指出，亞灣區受惠於輝達、鴻海、超微等科技大廠布局，加上國際金融資產中心進駐，高階就業人口帶動的置產需求，已讓該區成為高雄豪宅新聚落。

劉沛緹表示，亞灣區具備難以複製的港灣景色與高階產業聚落，對高資產族群仍具吸引力，然而，在目前市場氛圍下，豪宅去化速度本就較慢，加上限貸令提高入市門檻，預計未來豪宅市場將維持「成屋當道」且「精緻化」的走勢，品牌力與產品稀有性將成為創價的最後支撐。

房市三大利空壟罩 高雄房價進入盤整格局

另外，資料指出，「國城定潮」為高雄2025年全市唯一站上6字頭豪宅，其它指標案如皇苑御之苑、遠雄THE ONE及雄崗信義美術館，年度高價均落在5字頭。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，2025年全台房市步入景氣寒冬，在信用管制、地緣政治與關稅風波干擾下，即使企業主資金實力依舊雄厚，但資產配置已趨於謹慎，在考量財務運用彈性與通膨風險下，進場態度明顯轉向觀望。

此外，前2年熱銷案已完成一波去化，加上近期建商推案量放緩，房市面臨供給收斂、貸款受限及景氣不確定性「三箭齊射」，使得成交單價不再屢創新高，整體格局呈現價量盤整

