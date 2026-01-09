高雄房市從山頂墜崖！橋頭比腰斬更慘 鼓山鳳山鹽埕前金寫史上最糟紀錄

記者陳韋帆／台北報導

高雄房市買氣從山頂墜崖，連台積宅熱區楠梓都慘跌4成，全市僅三民區逆勢增長。（圖／台灣房屋提供）

高雄2025年房市買氣出現斷崖式下墜，全年買賣移轉棟數僅剩31,196棟，年跌幅3成，寫下近15年來最低量紀錄。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，隨打炒房限貸政策發酵與投資買盤退場，過去受惠台積電議題帶動的行政區，買氣明顯已從山頂跌落谷底。

據地政局資料，觀察各行政區狀態，2025年買賣移轉棟數跌幅以橋頭區最慘，494棟、年跌幅逾6成，另外包括前金、鼓山、鳳山、鹽埕，全年買賣移轉棟數均同步創下史上最低點，台積電概念區的楠梓區，年移轉棟數3513棟，年減約4成，總棟數也刷下自2020年台積電效應以來的最低谷。全市僅三民區逆勢成長，以5,000棟移轉量蟬聯冠軍，且為市區唯一呈現正成長的行政區。

廣告 廣告

高雄市各行政區2025年買賣移轉棟數統計。（圖／台灣房屋提供）

限貸令與交屋潮退場雙重衝擊 高雄台積電概念熱區買氣由熱轉冷

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年受台積電等產業建設議題帶動，房市景氣快速升溫，但隨著信用管制發酵，投資客明顯退場，讓房市動能相隔一年就出現劇烈震盪。

特別是過去推案量大的區域，如橋頭新市鎮與前金愛河特區，在2024年享受大批交屋潮撐盤後，2025年面臨買氣緊縮與交屋空窗期的雙重打擊，導致量縮幅度更顯著。此外，建商在景氣反轉下推案趨於保守，亦是造成移轉棟數全面萎縮的主因。

高雄三民區親民房價支撐自住剛需

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，三民區因人口紅利豐沛且商圈成熟，產品類型多元且中古房價相對親民，始終是高雄交易量的常勝軍。

在整體市場全軍覆沒之際，三民區受惠於中都重劃區等地逾700戶新屋交屋助攻，量能逆勢年增近三成。儘管部分數據反映的是過去預售買氣的過戶，但在景氣寒冬中能保持量能不墜，凸顯其居住需求支撐力道穩健，回歸理性供需後，地段價值與自住需求將是支撐市場穩定的關鍵。

更多三立新聞網報導

淡水交通黑暗期降臨！淡北道路1／8起高架吊裝 這路段夜間封閉66天

獨家／捷運中和公館線成真！沿線房價5年悄漲2成6 在地曝：還會再漲

土方流向控管惹哭建商？中央地方協商第一站北北桃 國土署公布初步答案

主委鹹豬手熊抱拍臀！女秘書提告判決出爐 物管大老讚勇敢：提告是對的

