高雄房市結構變了！鳳山、鼓山蛋黃區退燒 外地人最愛買這個房價凹陷區

記者陳韋帆／高雄報導

高雄前金、前鎮與三民區因產業發展與親民房價，吸引外縣市入籍及本地遷入增幅位居前三，呈現內外雙增現象。（圖／記者陳韋帆攝影）

高雄作為南台灣重鎮，其產業發展與居住品質持續吸引跨縣市人口移居。根據台灣房屋集團觀察，高雄外縣市入籍增幅最多的前三名分別為前金區、前鎮區及三民區，且這三區同樣在本地客跨區遷入的數據中名列前茅。專家觀點指出，這種「內外雙增」的現象，反映出該區域在就業機會、生活機能與房價水平上，對不同背景的購屋客群都具備高度的吸引力與競爭優勢。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹分析，外地客遷入多受就業機會驅動，重點在於商業條件集中且通勤便利；本地客則多為換屋或首購族，傾向以親民房價換取更寬敞的空間。她說明，在量縮格局與市場盤整下，能兼顧生活品質與預算的區域最能留住買氣。無論是外來客或在地人，「買得起、生活便、機能佳」已成為選擇定居點的三大核心考量，也是這三區能脫穎而出的主因。

高雄行政區人口遷入前三名。（圖／台灣房屋提供）

前金區舊城文教氣息濃厚 中古屋基期低成蛋黃區房價凹陷熱點

劉沛緹指出，前金區屬於高雄舊城區，區內以中古住宅為主，長期房價基期偏低，為蛋黃區中相對好入手的價格凹陷區。隨著老屋整合與都更推動，中小坪數供給增加，吸引不少單身族與就業人口。

她認為，前金區不僅文教氣息濃厚，更具備愛河畔獨特的文藝氛圍，與一般市區步調截然不同。而前鎮區則受惠亞洲新灣區建設推進，儘管豪宅聚落成型，但仍有總價千萬左右的中古屋選擇，讓預算有限的客群亦能共享成熟的生活圈資源，成為南高雄備受矚目的發展熱區。

高雄行政區人口減幅前三名。（圖／台灣房屋提供）

高房價區段購屋門檻墊高 鳳山與鼓山蛋黃區人口遷入動能趨趨緩

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，鳳山、鼓山等蛋黃區在限貸令壓力下，承壓感受明顯，外地與本地遷入人口同步減少，反映出民眾對居住成本與貸款條件的高度敏感。

她說明，去年一整年房市籠罩在信用管制陰影下，高總價區段的購屋門檻逐步墊高，導致外來投資買盤與在地換屋動能轉向總價相對親民的區域。此外，受囤房稅 2.0 上路影響，置產族為符合自用條件而調整設籍，亦是人口數據變化的主因之一。在目前環境下，具備剛性需求的親民機能區，相較於高單價區段，更能維持穩定的買盤動能。

