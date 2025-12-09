高雄手繪年曆.水果月曆超搶手! 民眾大排長龍索取

南部中心／廖錦雄、陳姵妡 高雄報導

迎接2026年，高雄市府推出的手繪年曆和水果月曆，今天上午10點開始發放，一早就吸引大批民眾來排隊，人潮繞了市府好幾圈，相當的壯觀，不少民眾提早到場卡位搶月曆，就怕晚來搶不到，也因為索取太踴躍，中午過後就已經通通發放完畢。





高雄「手繪年曆、水果月曆」超搶手 民眾大排長龍索取

高雄四維行政中心外，一早就湧現大批民眾排隊，通通都是為了要搶水果月曆跟手繪年曆。（圖／民視新聞）

高雄四維行政中心外，一早就湧現大批民眾排隊，通通都是為了要搶水果月曆跟手繪年曆！十點準時發放，一個一個民眾排隊前進，長長人龍相當壯觀，高雄2026手繪年曆和水果月曆，9號上午10點準時發放，吸引不少民眾前來卡位。民眾：「排很久，我也不知道，我九點半來就排到那邊。」民眾：「哦，排了一個小時，每年我都有拿。」原民會小編 范若昀：「一大早就在排隊了，有的人是自備椅子，自備小板凳，七點多八點左右，就有人來排了，繞一大圈包棟了包棟。」

廣告 廣告





高雄「手繪年曆、水果月曆」超搶手 民眾大排長龍索取

高雄四維行政中心外，一早就湧現大批民眾排隊，通通都是為了要搶水果月曆跟手繪年曆。（圖／民視新聞）

連原民會的小編，都抵擋不住可愛月曆的魅力，拿到時相當雀躍，今年水果月曆，同樣主打豐富水果，而精心設計的年曆，一款是匯集多樣色彩與自然景觀的撞色款，而另外一款則是，將果嶺自然公園的花草植物與鳥類，用不同色調的綠轉化成圖騰的疊色款，讓民眾好喜歡，但還是有人沒搶到。民眾 vs. 工作人員：「發完了哦，對。不好意思哦，還有哪裡有，沒有了，當然很失望啊。」民眾太踴躍，全市38個區公所，十點多火速就發完，而高雄市政府四維跟鳳山行政中心，中午過後就通通發放完畢。高雄新聞局長 項賓和：「今年比較特別的，就是我們因為十月份的時候，果嶺自然公園開放使用，我們今年特別在水果月曆的封面，有手繪年曆的部分，增加了一版，手繪版的果嶺自然公園的年曆。」不管是將高雄景觀，完美融入年曆，推廣在地特產的月曆，都看得出設計者的巧思，也難怪成功在高雄圈粉無數！

原文出處：高雄「手繪年曆、水果月曆」超搶手 民眾大排長龍索取

更多民視新聞報導

白沙屯媽祖年、月曆結緣發放! 排隊人潮綿延2公里

梁赫群慶生嚴立婷臉上超無奈！楊繡惠要將台灣孔劉年曆貼浴室一起共浴

為2028暖身？韓國瑜推1物「3位數售價曝」加碼喊：親簽百張

