高雄打人清潔隊員 反告老夫妻和男大生

高雄一名林姓阿伯和妻子31日下午經過楠梓陸橋，遭馬姓男子逆向騎電動單車撞上，夫妻倆和熱心出面的男大生竟遭痛毆。（圖／東森新聞）





高雄街頭驚傳駭人暴力事件！高雄市清潔隊隊員馬姓男子，一月30號逆向闖行人專用道撞傷一對老夫妻，還毆打對方，還好被見義勇為的男大生制止，馬姓男子被告傷害也被市府停職，但他卻還對老夫妻和男大生提告傷害，由於提告是馬姓男子的權利，警方目前已經將全案移送地檢偵辦。

回顧全案，林姓老伯與妻子31日下午行經楠梓陸橋人行道時，竟遭到馬男子逆向騎乘電動單車撞上，當老伯夫妻要報案處理，馬男竟瞬間情緒失控，當場暴怒出拳，將老伯打到滿臉鮮血，癱軟在地，一旁妻子嚇得驚慌失措，聲嘶力竭大喊「救命啊！救命啊！」

就在危急關頭，一名路過的21歲簡姓大學生衝上前試圖制止，沒想到反遭馬男攻擊，只見馬男拎起安全帽，朝大學生頭部狠狠猛砸，雙方爆發激烈肢體衝突，大學生奮力反擊，才將這名脫序的男子成功壓制在地。

警方獲報後火速趕抵現場，遭毆老伯的妻子驚魂未定地向警方表示「這邊人行道啊，他撞到我們啦，啊我們就說要報警，他就打我們了！」被打到血流滿面的林姓老伯更是氣憤難平，當場痛罵打人的馬姓男子「我要告死你啦！我70歲了餒，你把我打成這樣。」老伯也堅持提告為自己討回公道。

楠梓分局楠梓所副所長徐晨剛表示「我們警方依傷害罪現行犯，將馬男當場逮捕，警訊後移送橋頭地檢署偵辦。」由於三方互告傷害，警方將馬男移送檢方複訊後，最終無保請回。

打人畫面曝光後，更令人震驚的是，這名馬姓清潔隊員的囂張行徑，早已不是第一次，他的身分也被起底，竟是一名清潔隊員，環保局獲悉後，已緊急將他暫停職務，並將召開考績會議處置。

