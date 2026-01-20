高雄打造人犬共融城市 11處寵物犬活動區今年再增3處

為因應養狗人口逐年成長的城市趨勢，高雄市政府持續推動「人犬共融」友善環境建設，在各行政區公園設置寵物犬活動區。工務局長楊欽富表示，目前全市已建置11處寵物犬活動區，並預計今年再新增3處，讓毛小孩能安全奔跑、飼主也有交流休憩的空間，宛如在城市中綻放的一朵朵「狗狗小花」。

↑圖說：高雄市政府因應養狗人口逐年增加，持續在各行政區公園增設寵物犬活動區（圖片來源：高雄市工務局提供）

楊欽富指出，高雄最早僅於苓雅中正公園設置首處寵物犬活動區，隨後於岡山87期公五公園擴增。隨著需求快速提升，市府於112年底新增鳳山中山公園、仁武西營區綠地、前鎮第79期公13公園及楠梓07兒21（創新路）等4處，113年再於彌陀、橋頭、梓官、燕巢及岡山增設5處，使總數達到11處。今年則規劃於仁武92期、林園漁港公園及左營文學公園再增設3座，逐步擴充服務量能。

↑圖說：新設的寵物活動區依犬隻體型分為大小犬活動空間。（圖片來源：高雄市工務局提供）

公園處表示，寵物犬活動區的選址除遵循「一區至少一處」原則，也需兼顧周邊環境條件與地方共識。考量部分居民對噪音或使用空間的疑慮，市府多選擇使用率較低、且不緊鄰住宅的公園規劃設置，並在與里長及居民充分溝通後推動。近年也優先於人口密集、飼養需求高的區域設置，讓飼主能就近使用、減少往返奔波。

↑圖說： 寵物活動區配備涵洞、獨木橋、休憩座椅等設施。（圖片來源：高雄市工務局提供）

各處寵物犬活動區並融入在地特色，設置具辨識度的入口意象，結合代表性犬種與地方故事，成為拍照打卡的新亮點。設施規劃則兼顧安全、活動與服務功能，包含圍籬、雙層出入口、大小犬分區、草坪及遊憩設施，並提供座椅、飲水與清潔設備，同時設置告示牌宣導使用守則、動保觀念與犬種知識，部分場地也依需求加強遮蔭與照明，提升整體使用品質。

公園處提醒，雖由市府負責場域環境維護，寵物犬活動區能否長久友善運作，仍有賴飼主共同遵守規範、隨手清理毛孩排泄物，讓人與犬都能安心共享公共空間，持續為高雄累積更溫暖、更共融的城市風景。

