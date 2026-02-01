高雄打造居家照護新模式以社區藥局作為照護應用。（記者許正雄翻攝）

臺灣邁入超高齡社會，居家傷口照護需求攀升，運用智慧科技銜接出院後的照護缺口，已成為重要課題，高雄市新創團隊「意恩醫研」打造居家照護新模式，將人工智慧數位工具以社區藥局作為實證場域，實踐智慧照護應用，讓創新服務真正走入民眾生活。

高雄市青年局透過政策支持新創團隊「意恩醫研」，現於知名連鎖藥局武廟店設置「HooLi 空中護理站」實證據點，透過人工智慧科技讓傷口照護打破時空限制，補強患者需求，成為24小時的傷口照護實證場域，轉型為「居家傷口智慧照護」整合服務商，結合藥師專業諮詢。

「意恩醫研」執行長趙育賢指出，設在藥局內的「癒來速－智慧傷口照護專區」，包含實體藥局如何透過空間配置，將線上平台與醫材服務整合，讓傷口照護更加精確，能依照傷口狀態選擇最適合的高階敷料，有效輔助、減輕藥師的諮詢負擔，未來計畫與醫院、長照機構深化合作，目標在今年建構全台最大的傷口照護入口網站。

趙育賢表示，團隊成員因曾親身照顧家中長輩，深知慢性傷口在居家照護時，常面臨「資訊不足、不知如何選購敷料」的困境，因此與擁有人因工程專業的營運長鄭存閔共同開發「HooLi 空中護理站」，透過數位化紀錄傷口狀況，依不同情境精準配對合適敷料，有效縮短照護現場的認知落差。

青年局局長林楷軒表示，支持新創團隊進行場域驗證，讓創新技術能在第一線實踐，能協助落實分級照護的概念，減少因小傷口頻繁奔波大醫院的辛勞，更讓居家照顧過程變得簡單好上手，這正是新創團隊用創意解決社會日常問題的最佳範例。