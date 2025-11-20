高雄打造視障者友善過街環境 高師大周邊全新語音號誌上線

高雄市推動無障礙交通再跨一步。為提升視障者行走安全與通行便利，交通局近日在國立高雄師範大學周邊四處路口增設「視覺功能障礙語音號誌」，包含和平路與五福路、同慶路、高師大校門口及林德路等路口，正式打造連續、安全的友善廊道。

交通局表示，此次四處路口首次採用「主動發報式」語音系統，最大特色是不需按壓按鈕，語音提示會在可通行時自動響起，視障者可直接掌握通行方向，大幅提升便利性。系統也能依時段調整音量，白天提高聲量因應環境噪音，夜間則自動降低音量，兼顧住戶安寧與行人安全。

↑圖說：高雄師範大學周邊四處路口增設「視覺功能障礙語音號誌」，為首次採用「主動發報式」語音系統。（圖片來源：高雄市交通局提供）

此次建置亦採用「無線行人號誌傳輸模組」，避免傳統施工造成開挖與新增桿件的不便。值得一提的是，和平／同慶與和平／林德兩處路口成為全市首度採用「蟋蟀聲」作為提示音的示範點，與既有的布穀聲（南北向）與鳥叫聲（東西向）形成清楚區隔，協助視障者更精準識別通行方向。

交通局指出，這次優先改善的路段鄰近捷運場站、文化中心、五福國中與高雄師大等人行熱區，設置地點均由市府跨局處團隊及視障團體共同研議選定。未來將持續蒐集意見、檢討需求，逐步擴大語音號誌設置範圍，朝向更安全、更友善的城市交通環境邁進。

