高雄打頭陣！今晚率先民調 邱議瑩懇託支持：可能一晚就做完了

備戰九合一大選，民進黨縣市首長將初選的台南市、高雄市與嘉義縣，今（12）日開始民調，高雄今晚率先登場。對此，高雄市長擬參選人邱議瑩回應，有可能一個晚上就會做完了，因此拜託所有支持她的好朋友，務必要在家裡顧電話、接電話。





邱議瑩指出，「大家準備了很久，在今天終於抽到了！高雄在今晚就要做民調，就是今天晚上喔！有可能一個晚上就會做完了，所以要請所有支持議瑩的好朋友，務必要在家裡接電話、接電話，請大家接到電話的時候，唯一支持邱議瑩，謝謝！」

綠營高雄市長初選，包含立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑爭取，國民黨則確定由立委柯志恩出戰，預計於今日至1月17日晚間6時至10時30分執行電話民調，中執會1月21日正式公告台南市、高雄市與嘉義縣參選人提名名單。





