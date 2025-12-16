高雄投入8150萬元 改善柴山地區積淹水

水利局重建軍方營區阻水牆，並完成人行道改善。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局投入8150萬元，重建軍方營區阻水牆，並完成人行道改善，將擴大軍方柴山坡地水土保持，預計明年底完工，改善柴山地區積淹水，強化內惟美術館與周邊地區防洪保護。

柴山地區去年因凱米及山陀兒颱風接連侵襲，強降雨夾帶大量泥砂沖刷坡地，導致軍方既有老舊磚牆多處破損傾倒，又逢大潮排水不易，導致桃子園路、逢甲路及內惟美術館周邊一帶淹水。

水利局爭取中央經費3300萬元，協調軍方合推災修工程，自鼓山三路至桃子園路，將原843公尺老舊磚牆，全面改建鋼筋混凝土阻水牆，提升結構強度與擋水功能，確保周邊社區不再因阻水牆破損而有積淹水情形。

水利局也加高軍方隊史館後方219公尺矮牆30公分，整體改善長度達1062公尺，可有效阻擋柴山坡面逕流與泥砂沖刷；並於軍區大排內設置控制堰，控制基地排水出流量，減輕排入桃子園路雨水箱涵負擔。

水利局另清疏軍區滯洪沉砂池2315立方公尺淤積土方，提升排水效率，並降低鼓山三路、桃子園路及內惟美術館一帶淹水風險，強化整體防災韌性。

此外，水利局施工期間發現鼓山三路224巷至桃子園路段人行道多處地磚老舊下陷，影響行人安全，自籌1100萬元，改善長620公尺、寬3公尺人行道，採PC刷毛鋪面，並增植黃金風鈴木，兼顧人行安全與環境綠美化。

水利局為長期改善軍方柴山坡地內大量逕流與土砂下移，影響平地排水系統，協助軍方推動水土保持方案，爭取到中央經費3750萬元，將新設6處攔砂壩與2處沉砂滯洪池，目前已完成設計，預計明年底完工。

