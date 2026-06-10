高雄抽驗飲冰品揪2違規！可不可紅茶、冰瘋爆冰淇淋違規上榜
炎夏將至，手搖飲及冰品進入消費旺季，高市府衛生局今（6/10）公布今年飲冰品抽驗結果，今年1月至5月共抽驗164件產品，其中可不可熟成紅茶橋頭店販售的熟成紅茶被驗出咖啡因含量與標示不符，另冰瘋爆販售的OREO碎片北海道牛奶冰淇淋經複驗後腸桿菌科仍超標，遭依法裁罰3萬元，其餘產品均符合規定。
高市府衛生局表示，為保障民眾夏季飲食安全，今年5月針對轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店、便利商店及餐飲店等現場調製飲冰品場所，加強抽驗冰品、飲品、配料、咖啡及花草茶等產品，共抽驗76件，檢驗結果全數符合規定。
衛生局指出，今年1月至5月累計抽驗164件飲冰品及相關產品，其中1月至4月抽驗88件，發現2件不符規定。包括可不可熟成紅茶橋頭店販售的熟成紅茶，檢出咖啡因含量與現場標示不符，已移請台中市食品藥物安全處辦理。
另一件則為冰瘋爆販售的OREO碎片北海道牛奶冰淇淋，初驗檢出腸桿菌科，不符食品中微生物衛生標準，經限期改善後再度抽驗，仍檢出3.6×10² CFU/g，超過法定標準10 CFU/g，衛生局依違反《食品安全衛生管理法》規定裁罰3萬元。
衛生局說明，今年抽驗項目涵蓋豆漿、咖啡、冰塊、手搖飲、果汁、冰品及餡料等產品，檢驗項目包括微生物衛生標準、棒麴毒素、咖啡因、總熱量及總糖量標示等。
衛生局提醒業者，夏季高溫潮濕容易滋生微生物，應落實自主衛生管理，加強食品製程、設備器具及原物料保存環境管理，確保產品衛生安全。未來也將持續加強抽驗及稽查，為市民飲食安全把關。
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