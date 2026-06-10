高雄抽驗飲冰品2件違規 「可不可」也上榜
隨著台灣進入夏季，手搖飲與冰品消費進入高峰，高市府衛生局密集抽驗轄內現場調製飲冰品及配料，今年1至5月共抽驗164件，共有2件不符規定，分別是「可不可熟成紅茶-高雄橋頭店」咖啡因含量與標示不符、「冰瘋爆」複驗腸桿菌仍超標，衛生局已依法裁罰。
衛生局說明，為保障市民消暑食安，今年1至4月共抽驗88件現場調製飲冰品及配料，5月更密集抽驗76件，主要是針對轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店、便利商店及餐飲店等現場調製飲冰品場所，抽驗冰品、飲品、配料、咖啡及花草茶等，檢驗其衛生標準、棒麴毒素及咖啡因、總熱量及總糖量等標示符合度。
衛生局指出，今年1至5月抽驗164件皆已完成複驗，其中「冰瘋爆」冰淇淋檢出腸桿菌科不符合食品中微生物衛生標準，經限期改善後再次抽驗仍不符規定，依違反《食品安全衛生管理法》處以3萬元罰鍰。另件則為「可不可熟成紅茶-高雄橋頭店」紅茶檢出咖啡因含量與現場標示不符，由於茶葉來源廠商位於台中，已移請台中市食品藥物安全處處辦。
衛生局提醒，夏日高溫多雨是微生物滋長的溫床，飲冰品業者應落實自主衛生管理，從業人員應保持良好衛生習慣，妥善食品作業場所、設備、盛裝容器具、食材原物料貯存環境及製程等衛生管理，確保產品品質安全衛生無虞。
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