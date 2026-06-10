高雄抽驗164件冰飲品2違規 可不可、冰瘋爆上榜

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〔記者許麗娟／高雄報導〕天氣轉熱，民眾常吃冰和手搖飲成為消暑，高雄市衛生局今(10)日公布今年已抽驗164件冰飲品及配料，其中2件違規，分別為可不可熟成紅茶高雄橋頭店咖啡因含量與標示不符，以及新興區冰瘋爆冰淇淋複驗腸桿菌仍超標，已依法裁處。

高雄市衛生局指出，今年5月密集抽驗轄內現場調製飲冰品及配料共76件，1至4月亦抽驗共88件，主要是針對手搖飲店、冰果店、咖啡店、便利商店及餐飲店等現場調製飲冰品場所，抽驗冰品、飲品、配料、咖啡及花草茶等，檢驗其衛生標準、棒麴毒素及咖啡因、總熱量及總糖量等標示符合度。其中1、3月抽驗以早餐店豆漿、熱咖啡、冰塊為主，4月起則大量抽驗手搖飲、果汁、冰品及餡料等。

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抽驗164件且皆已完成複驗，其中1件冰瘋爆冰淇淋檢出腸桿菌科不符合食品中微生物衛生標準，經限期改善後再次抽驗仍不符規定，依違反《食品安全衛生管理法》處3萬元罰鍰。另一件連鎖飲料店可不可熟成紅茶的紅茶，現場紅茶咖啡因含量標示為紅燈(咖啡因應大於201mg/每杯)，檢出咖啡因量為163.8mg/每杯，咖啡因含量與現場標示不符，已移請所轄台中市主管機關處辦。

衛生局提醒飲冰品業者，夏日高溫多雨是微生物滋長的溫床，應落實自主衛生管理，從業人員應保持良好衛生習慣，妥善食品作業場所、設備、盛裝容器具、食材原物料貯存環境及製程等衛生管理，確保產品品質安全衛生無虞。

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