高雄拒收外縣市土石方 何景榮提美濃大峽谷砲轟陳其邁

卓榮泰近日赴台北港、台中港及高雄港，視察營建剩餘土石方管理及去化情形，並宣示台灣正式邁入「國家級填海造陸計畫」時代，將擴大全國港區土方調度量能。（圖／本報資料照片）

行政院長卓榮泰近期視察高雄港時喊出邁入國家級填海造陸計畫，提出擴大收土對象，外界關注高雄是否收受外縣市土石方。淡大助理教授何景榮直言，高雄市長陳其邁督導不周下發生美濃大峽谷爭議，所以拒收，但南星計畫一樣會有噪音等問題。

何景榮9日在《新聞大白話》節目指出，現在有建築公會的業者跳出來說，高雄市政府的做法其實有可能違法，違法他不確定，至少沒有法源依據。因為如果土方來源是合法的，用在建築物上，要怎麼樣去禁止？

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何景榮質疑，說什麼砂石車會暴增，會有很多汙染、噪音，小港區居民會受不了？請問一下，南星計畫要在高雄蓋24小時的大機場，在哪裡？也在小港，真的蓋出來難道不會造成噪音影響嗎？看一下日本的成田機場，就沒辦法24小時，為什麼？周遭的民眾都會抗議。現在陳其邁自打臉，說砂石車會暴增、噪音汙染、塞車等等問題，但搞南星計畫大機場，照樣有這些問題！

何景榮直呼，所以為什麼陳其邁聽到土方，好怕，而且要一直強調所有土方都不能埋到高雄？因為美濃大峽谷！陳其邁任內最有名的政績就是美濃大峽谷，為什麼？在他的督導不周之下，不肖業者去挖美濃的地，盜採砂石完之後，又去拿外縣市非法的廢棄物，掩埋在美濃大峽谷。但後來還是被揭發出來了，所以美濃大峽谷的問題就是因為陳其邁督導不周、施政無能！

何景榮直言，結果現在陳其邁因噎廢食，因為美濃大峽谷，所以說所有砂石都不能進高雄？「我覺得陳其邁，你真的很無能！」

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