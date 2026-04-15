高雄拚城市外交升級 民代點出2大關鍵缺口

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高市議員李喬如質詢時關注城市外交與人才培育，建議行國處應升格國際事務局。截自行高市議會官網



高市議會民政部門質詢中，議員李喬如關注城市外交與人才培育，建議市府行國處升格為「局」，強化國際事務推動能量，並點出現行培訓與組織規模仍不足。對此，行國處長張硯卿回應，組織升格涉及整體市府架構與資源配置需審慎評估，但強調城市外交推動方向不變，將持續深化國際交流與合作。

高雄近年加速產業轉型與城市國際化，隨著半導體與人工智慧產業布局推進，城市能見度明顯提升。議員李喬如在議會質詢指出，高雄已由傳統重工業城市轉型為具國際競爭力的科技城市，城市發展動能與國際連結同步增強。

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她提到，高雄曾被國際媒體評選為全球52個最受喜愛城市之一，也是台灣唯一入選城市，加上總統賴清德曾公開強調「高雄是世界的高雄」，顯示城市在國際舞台的重要性持續上升。然而，她也認為，在城市快速國際化的同時，人才培育與制度建構仍有不足，可能成為後續發展隱憂。

李喬如指出，目前市府國際事務小組僅設有2名青年學生代表，規模有限，難以完整反映高雄大專院校與青年人才量能。此外，「全民外交研習營」一年僅辦理一次、課程時間約2小時，整體培訓深度與頻率不足，也仍高度依賴外部資源，尚未建立完整在地人才培育體系。

她進一步建議，應將現行行政暨國際處升格為「國際事務局」，並建立常態化、分級式外交人才培訓機制，同時擴大青年參與比例，整合學界、產業及國際資源，打造系統化的城市外交人才養成架構，讓高雄具備長期國際競爭力。

對此，行國處長張硯卿表示，高雄近年在市府與議會合作推動下，國際交流與城市外交確實持續累積成果，也逐步提升城市能見度。不過，組織升格涉及市府整體架構與資源配置，必須審慎評估。

張硯卿強調，不論組織形式是否調整，市府推動城市外交的核心方向不會改變，將持續深化國際合作與交流，讓高雄穩健走向世界，並讓市民實際感受到城市國際化的成果。

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