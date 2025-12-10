高雄持刀殺人！ 男為討3萬元 刺死檳榔攤闆娘

民眾表示，現場血跡斑斑，老闆娘曾大聲呼救，但仍因傷勢過重而身亡。（圖／TVBS）

高雄鳳山10日一早，發生驚悚的殺人案，一名男子到檳榔攤要討3萬元的債務，找的對象是檳榔攤的兒子，但他不在家，不料檳榔攤老闆娘跟男子在當中發生口角，男子拿出刀械朝著對方猛刺，造成老闆娘大量失血，當場無生命跡象，送醫仍不幸宣告不治。

民眾表示，現場血跡斑斑，老闆娘曾大聲呼救，但仍因傷勢過重而身亡。（圖／TVBS）

案發於10日上午7點多，呂姓男子前往檳榔攤欲向老闆娘兒子討回3萬元債務。據了解，這筆債務可能與多年前的保釋金有關。當發現討債對象不在場時，呂男與老闆娘發生爭執，情緒激動之下，他拿出預藏的刀具朝老闆娘連續刺擊。目擊民眾表示，現場血跡斑斑，老闆娘曾大聲呼救，但仍因傷勢過重而身亡。

案發後，呂男行徑令人震驚，他在行兇後竟然神色從容地走在巷弄中，絲毫沒有慌張之意。（圖／TVBS）

案發後，呂男行徑令人震驚，他在行兇後竟然神色從容地走在巷弄中，絲毫沒有慌張之意。他隨後躲進附近一家娃娃機店，企圖逃避警方追捕，但最終被眼尖的民眾發現並通報警方。警方到場後立即將他制伏，並詢問刀子的下落。

這起當街殺人案件引發社區居民對治安的憂慮，警方正進一步調查案件的詳細原因。（圖／TVBS）

鄰居對這起悲劇感到難以置信，他們表示檳榔攤老闆娘為人和善，其兒子也相當有禮貌客氣。一位鄰居感嘆道，這家人平時與人相處都很好，沒想到會遇上如此不幸。

這起當街殺人案件引發社區居民對治安的憂慮，警方正進一步調查案件的詳細原因，以釐清兇嫌與死者兒子之間的債務糾紛始末，以及是什麼原因導致呂男做出如此極端的行為。此案也再次提醒大家，人際糾紛應尋求合法管道解決，切勿以暴力手段處理，以免釀成無法挽回的悲劇。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

