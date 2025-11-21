高雄挺日本！ 陳其邁神回「高市挺高市」理所當然

高雄市政府與日本交流頻繁，照片為7月「2025台日大港水果祭」。（高雄市政府提供）

日本首相高市早苗日前在眾議院指出，若發生「台灣有事」且伴隨武力情況，可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此言論引發中國政府高度不滿，祭出旅遊限制、再次暫停進口日本水產品等多項反制措施。台灣政界聲援日本，外交部長林佳龍鼓勵台灣人前往旅遊，總統賴清德分享大啖鹿兒島鰤魚和北海道帆立貝等日本料理的影片，高雄市長陳其邁也巧妙地運用諧音表示：「高市挺台灣，高市（高雄市）挺高市，這個是理所當然的！」

陳其邁今（21日）上午在高雄市議會接受媒體聯訪時強調，高雄市政府與日本台灣交流協會高雄事務所交流密切，將持續加強台日交流。他認為，加強台日交流對台灣具有正面意義，並表示「德不孤必有鄰」，台灣的民間力量在國際上也相當有活力。

陳其邁進一步指出，高市早苗對東亞安全局勢非常熟悉，其言論合理且必要，台日持續建立互信基礎、深化各層級交流，是非常重要的事情。





