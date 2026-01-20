高雄捍衛隊爆柯志恩連媽祖的錢都敢

▲今天高雄市議員參選人左營楠梓張以理、大寮林園張耀中、前鎮小港林浤澤、議員林智鴻、鄭孟洳五名青年選將所組成的高雄捍衛隊嗆柯志恩別只看自嗨民調，不顧高雄民生。更直指柯志恩「連媽祖的錢都敢擋！」（圖／市議員林智鴻辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 藍白罷審中央總預算至今第145天，昨日率先踢爆高雄因此受害，連帶被「卡」近73億預算的「高雄捍衛隊」，今（20）日再度追問國民黨高雄市長候選人柯志恩，與該黨高市議會黨團，批評她們「一個避重就輕」、「一個鬼扯護航」，不願面對關乎市民，卻被被耽誤的建設和補助，對市民的生活如此不在乎，又這麼喜歡活在自己的流量世界，乾脆改去選網紅、別當立委也別選市長了！青年選將加碼爆料細項數字，甚至赫然發現柯志恩「狠起來，竟然連媽祖的錢都敢擋！」

廣告 廣告

今天高雄市議員參選人左營楠梓張以理、大寮林園張耀中、前鎮小港林浤澤、議員林智鴻、鄭孟洳五名青年選將所組成的高雄捍衛隊同時間針對散佈「限會員投票」統計方法失真的「自嗨民調」聲稱柯志恩超車民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，完全符合高雄捍衛隊昨天批只想凍蒜，不審預算」的醜態，嗆聲「只看自嗨民調，不顧高雄民生」的柯志恩，

張以理批評，柯志恩去年7月在臨海工業區發生火災時，才批評「針對綠能工業帶來的科技型災害，從預警、應變到監管都需要檢討」，請問她的」「檢討」，就是聯手同黨「擋高雄的智慧防災預算」嗎？

張以理認為「不怕一萬，只怕萬一」，萬一今年發生不幸事件，卻沒錢做防範與搶救，擋預算的柯志恩是不是又要像去年7月一樣，像個沒事人「檢討」高市府沒作為？敢問這是存何居心？

張耀中今天再加碼爆料，文化局的古蹟修繕、文化保存，總共7683萬元，甚至包含他選區「林園鳳芸宮」媽祖海巡信仰文化教育推廣計畫在內「全被擋」，他痛批柯志恩踐踏傳統文化和信仰「連媽祖的錢都敢擋」，是不是學習其立院同僚徐巧芯的名言「神擋殺神，佛擋殺佛」？

林浤澤表示，他昨天更點出大林蒲遷村60億元經費，也在這次「藍白總預算之亂」受害，他批評柯志恩沒辦法和運動愛好者、原住民、大林蒲鄉親，甚至軍眷遺族，交代這些經費被擋的劣跡，索性選擇不逐項回應，更放任黨內議員「亂讀亂回」。

林浤澤跟進張耀中意見，直呼他選區「小港龍湖廟大士爺祭典」無形文化資產保存與推廣計畫補助，由於涉及中央補助，也在「藍白擋預算」受到衝擊，雖然金額不比各項上千萬、上億的建設，但柯志恩要怎麼向地方鄉親交代？柯志恩擋完預算之後，若還厚顏前往參拜或造勢，她有什麼臉面對廟裡的大士爺與上帝公？

林智鴻批評，昨日「見笑轉生氣」反嗆高雄捍衛隊的國民黨高市黨團諸公，若不是沒看完記者會與新聞稿全文就瞎說胡評，就是心虛，因為高雄捍衛隊清楚明列所有因中央總預算不排審而被影響的計畫與金額，甚至國民黨團沾沾自喜拿來說嘴「已經」放行的T-PASS和治水，在第一時間發佈的新聞稿也清楚交代，還有「近50億」、涵蓋救災、社福、污染防治、自來水接管、原住民權益的所有預算「仍然卡關」，且「治水」如果那麼重要，拖延將近五個月，多少工程無法決標，施作期間若遇到汛期會否「砍掉重練」？藍白這種自以為聰明的「分期審查」，如果不是依舊掛一漏萬，並實質影響市民權益，還怕別人講嗎？

鄭孟洳抨擊，她昨天提及的「警用通訊」和「空襲警報」中央補助高雄計畫，因藍白罷審總預算，被卡共計5608.7萬元，害高雄治安恐陷入風險，國民黨團一個字都不回，她說，既然國民黨不願面對，那她就「加碼」一一把社會局被藍白影響超過7億元預算再談細一點：單就「育有未滿兩歲兒童育兒津貼」一項就將近2.8億，且未在藍白此次逕付二讀之38項目中；與身障權益有關者，也逾1.9億，包含社區服務、家庭照顧、交通費、心理輔導和服務人力全被影響；與兒少有關者，約為1.5億元，包含針對兒少的家暴關懷、早療、脫貧，還有社工人力等；與長照有關者，為4184萬元，包含獨老關懷、機構醫療轉介、照護人力等。包含柯志恩在內的藍白立委，連這些經費都要「卡」，難道是和全高雄的兒少、年長者、身障者為敵？

「高雄捍衛隊」表示，柯志恩沒有針對問題回答，還扯「犯罪要有動機」，原來她也知道無理擋預算也是一種令市民反感的「政治罪行」，而她的動機當然就是「要讓陳其邁市府最後一年難過，再來政治操作，最後讓民進黨籍候選人接不了班」，這番如意算盤，從她陣營與側翼昨天同時鋪天蓋地宣傳「贏6%自嗨民調」就能得知，意圖複製2018年國民黨剛開始製造「韓流」時，無中生有的「贏1%」、「贏5%」，最後成功以這番「騙術」聯合親中勢力，奪取高雄執政權，他們認為柯志恩正事不做，總行旁門左道，傷害市民權益，證據在前還「死鴨子嘴硬」，這種「只看自嗨民調，不顧高雄民生」的人，請趕快改去選網紅，不要再禍害高雄市民。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「高雄過好年」串聯30商圈熱鬧開跑 三鳳中街1/31首發馬年小紅包

新任高雄市警局長趙瑞華上任 陳其邁強調他只有這個要求

高雄市長民調藍營領先？綠營這三位市議員參選人這樣說