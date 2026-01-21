高雄捍衛隊痛批柯志恩「貢獻」2次擋軍購

▲「高雄捍衛隊」痛批藍白陣營10次擋軍購 ，柯志恩就「貢獻」2次。(資料照／高雄捍衛隊提供)

[NOWnews今日新聞] 藍白陣營昨(20)日第10度擋下「強化防衛韌性及不對對稱戰力計畫採購特別條例草案」（下稱軍購條例），「高雄捍衛隊」今（21）共同批判國民黨高雄市長候選人柯志恩，在其中就「貢獻」了2次，在院會投反對票封殺排審，他們認為柯志恩反軍購言行，並遂從黨意擋軍購，是自甘成為「習近平小妹」國民黨主席鄭麗文的小妹，成為「習近平小妹的小妹」。

▲藍白陣營昨(20)日第10度擋下「強化防衛韌性及不對對稱戰力計畫採購特別條例草案」，高雄捍衛隊痛批國民黨高雄市長候選人柯志恩就「貢獻」2次。(圖／高雄捍衛隊提供)

由左楠議員參選人張以理、林園大寮張耀中、前鎮小港林浤澤、議員林智鴻、鄭孟洳所組成的 「高雄捍衛隊」表示，藍白陣營不只投票擋軍購，更時常發表「偷換概念」的言論，最近更在專訪中聲稱「高雄對『抗中保台』免疫」，不但昧於事實，還形同順手把保衛台灣的想法比做「病毒」，難怪獲直屬中共福建省委員會、去年被爆涉嫌收買台灣網紅的海峽導報「秒轉載」。五位選將表示，柯志恩參與藍白杯葛軍購的「共」業，高雄人不屑與「害台灣的這柯」為伍！

張以理分析，柯志恩和前市長韓國瑜一樣，擅長用毫無邏輯的比喻來扭曲定義，比如，2020年柯志恩曾公然把台灣對美軍購形容成「女人看到跳樓大拍賣」，無形之中就把美國武器形塑成譬喻場景中的「地攤貨」，把台灣形容成「搶購的女性」，就是一種對台灣進行貶抑言說的心戰策略。

張耀中說，柯志恩不僅擅長「倒果為因」、「責任錯置」，竟還在這個月網媒專訪中稱「大罷免後高雄對抗中保台免疫」，他反駁，「抗中保台」是多數高雄人的DNA，柯志恩剛搬來高雄幾年，若不懂就不要說三道四！

林浤澤表示，過往從台灣到高雄，之所以能屢次締造亮眼招商成績，並且吸引台商資金回流，就是因為產業界對民進黨捍衛台灣的決心高度信任，特別是絕不能被中國「整碗端去」的高科技產業，這也是高雄完成產業轉型後，諸多企業與從業者，乃至數以萬計家庭所安身立命之領域。但爭取高雄市長的柯志恩，並沒有如陳其邁作為大家長一般的高度和格調，只願聽從黨意，從財劃法到總預算，再到軍購特別預算，不論對高雄傷害多深，都無所不擋，完全失格。

「共生的前提是自存！」林智鴻表示，中國以鄰為壑在先，去年國防預算折合新台幣破8兆元，連續四年增幅達7%，一海之隔的台灣必須超前部署，做好萬全準備，柯志恩不以市民與國人安全為念，封殺軍購法源「連討論機會都不給」，根本不是監督，是毀滅，是令台灣無法自存！而她為了杯葛軍購，曾言之鑿鑿指出「任何國家都需要防衛力量，但不可能把大半資源全砸進軍武這個無底洞」林智鴻嗆，這話「怎麼不跟習近平講？」

鄭孟洳指出，鄭麗文去年11月與柯志恩同台稱「支持柯志恩就是支持和平」，再看到藍營從上到下，從鄭麗文到柯志恩這種封殺軍購的做法，分明就是「以和平之名，行投降之實」，加上「鄭習會換擋軍購」傳言盛囂塵上，鄭把自己搞得越來越像「習近平的小妹」，高雄作為以捍衛民主為榮的城市，怎可讓「鄭麗文的小妹」、「習近平小妹的小妹」、「投降主義的服從者」柯志恩當政？

