高雄捷運實兵演練 模擬持刀、煙霧彈攻擊

刺傷民眾的歹徒往地上丟擲煙霧彈，現場白煙壟罩，這是29日晚間高雄實兵演練遭遇危安攻擊的危機處理，鎖定捷運站，除了因應先前北捷事件，車站內疏散民眾、警力部署以及追查凶嫌也相對複雜。

高雄市長陳其邁回應，「麥克風等這些方式可能沒有辦法達到效果，所以在大型的螢幕顯示器裡面也都配置這些重要的疏散文字訊息。」

高市府預估，今年跨年來往人數超過20萬人，採更嚴格的標準監看是否有可疑人員，高捷也在每日加強巡邏並即時回報，跨年預計出動近千人支援高捷以及輕軌運輸。

高捷公司公共事務處經理張珏瑋說明，「多重災難模擬的演練，也透過內部各單位與市府的交通警察消防醫療等外部單位有協力配合。」

高雄市民表示，「車廂多巡邏吧，我反而是覺得這樣比較有震嚇作用。」

高雄市民鐘小姐認為，「畢竟如果跨年的話人潮會比較多，那大家可能就是需要多注意，看有沒有奇怪的人，或是做一些什麼奇怪的事情。」

隨機攻擊民眾記憶猶新，讓不少通勤民眾搭車時都會更留意周邊狀況。29日下午高捷一列行進列車車廂內出現一名女子對著空氣咆哮，大喊要讓列車停下，同車乘客立刻使用對講機請求協助，警方也持警盾到場處理。

高雄捷運警察隊分隊長林晉宇說明，「經綜合評估該名女性旅客情緒狀況以及列車營運安全，警方與站方隨即判斷，請該名女子下車處理。」

評估後為了維護旅客安全，警方與站務人員請這名女子下車，警方陪同對方情緒平穩後搭車至高雄車站出站離開。