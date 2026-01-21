高雄捷運將調整腳踏車收費 7大車站不開放進出

高雄捷運今（21）日公告，今年自2月起將調整一般腳踏車收費，自目前優惠60元調漲為80元，且在運量尖峰時段、7大車站不開放。（高捷公司提供／任義宇高雄傳真）

高雄捷運今（21）日公告，今年自2月起將調整一般腳踏車收費，自目前優惠60元調漲為80元，且在運量尖峰時段，以及美麗島、左營、高雄車站、巨蛋等，共7座運量大站、或轉乘車站，不再開放一般腳踏車進出站，高捷公司說明調整措施是為兼顧服務品質，參考台北捷運做出調整，至於折疊式腳踏車則不受新制調整影響。

目前高捷腳踏車票，採用「人車合併」模式計費，單趟不限里程原價為100元，現行優惠60元，且紅橘線各車站不限時段均開放搭乘，不過高捷公司今日宣布，今年2月起限縮優惠為80元，開放時段、站點也均有調整。

高捷公司說明，考量包括左營站、高雄車站、美麗島站、巨蛋站等旅運量大站，以及凱旋站、凹仔底站、哈瑪星站等輕軌轉乘站，共7大車站為顧及乘車安全以及動線順暢，將不開放一般腳踏車進出站，其他站點則於非尖峰時段的上午9點至下午4點、晚間8點後開放腳踏車使用。

高捷公司提醒，一般腳踏車限停放於第一節車輛4個車門區域，每車門限停1輛，且停放應與行車方向垂直，不得占用無障礙空間，若車廂空間已明顯不足則應等候下一班車。至於俗稱「小折」的折疊式腳踏車，不受2月新規影響，比照一般旅客收費不另售票，

據了解，北捷早在多年前，就已限制尖峰時段及運量大站進出一般自行車，根據高捷公司數據，平均每月約有2400人次使用一般自行車票，考量近年高捷運量屢創紀錄，因此跟進北捷調整腳踏車載運規定。

對此高雄市議員張博洋市表示，理解高捷公司這次調整腳踏車規定，是為乘車安全與動線順暢為優先考量，但也要提醒市府與高捷，高雄長期推動自行車友善城市，公共運輸與自行車之間不應是對立，而是需要更好的整合設計，高捷新制的施行應要搭配替代過渡方案，方便自行車族適應新制。

張博洋建議，市府要趁此機會同步檢討城市自行車道系統，特別是運載量高的站點周邊與重要轉乘節點，強化自行車動線與安全，同時可評估在重要站點增設私人自行車停放空間或研議特定車廂、特定時段的彈性管理方式，降低對自行車族的衝擊。

