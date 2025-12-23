「高雄捷運有炸彈客」 20歲男手癢按警鈴：看按鈕就想按

1名20歲男子在高雄捷運車站內，按下緊急電話警鈴謊稱車站內有「炸彈客」。（翻攝畫面）

1219張文隨機殺人事件陰影尚未平息，類似模仿恐嚇留言、貼文層出不窮，高雄捷運昨日晚間竟發生1名20歲男子，按下緊急電話警鈴謊稱車站內有「炸彈客」，險些讓高捷捷運停擺，警方迅速將其逮捕，男子供稱自己手癢、控制不住，看到按鈕就想按。

高雄捷運昨（22日）21時許站內警鈴大響！20歲李姓男子21時9分於紅線「巨蛋站」按下緊急電話響鈴，謊稱現場有「炸彈客」，隨後他立即搭上往岡山方向行駛的捷運列車，不到5分鐘就抵達紅線「左營站」，並於21時14分又於左營站再次按響警鈴，隨後逃逸。

警方迅速趕抵現場時全面戒備，但高雄捷運行控中心很快就發現是民眾惡作劇，立刻將情況反映給警方，警方隨後根據監視器畫面掌握犯嫌行蹤，今（23日）凌晨在台南一處網咖包廂內順利將其拘提到案。他落網後聲稱，看到緊急按鈕一時忍不住就按響警鈴。

據悉，李男為高雄人，目前並未就學的他曾有偷竊、詐欺等前科，平日四處為家偷拐騙，全案依《刑法》151條恐嚇公眾危安及第305條恐嚇危害安全等罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦，且有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押。另因他違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款，將處新台幣1萬至100萬罰鍰。

