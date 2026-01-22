高雄捷運橘線O9站A基地聯開案 營造高雄市府簽約

高雄捷運橘線苓雅運動園區O9站A基地聯合開發案，今天一月二十二日，聯上實業、美力營造及高雄市政府進行簽約，聯上實業將投資六十五億元興建六百四十八戶住宅及店面，聯上董事長蘇永義（右）表示，最快一年後開工，未來每坪均價五十萬元。（記者盧繼先攝）

高雄捷運橘線苓雅運動園區O9站A基地聯合開發案，今天一月二十二日，聯上實業、美力營造及高雄市政府進行簽約，聯上實業將投資六十五億元興建六百四十八戶住宅及店面，聯上董事長蘇永義表示，最快一年後開工，未來每坪均價五十萬元。

聯上董事長蘇永義指出，今天可說是百感交集，因為大約八年前，在高市府長官的鼓勵下，也是站在同一地方，完成了農十六特區「停三十五」的簽約儀式，這八年來遇到相當的困難及挑戰。

蘇永義說，聯上集團一步一腳印，不妥協、不放棄，慢慢的，集團把Dua、台鋁、一直到「停三十五」都撐住了，「停三十五」也將在今年五月取得大樓使用執照，此次再接受挑戰，獲得捷運共構宅「橘線09站A基地」開發案資格。

蘇永義表示，高雄市在林欽榮副市長的規劃下，正大舉推動捷運共構宅，朝低碳、環保、永續方向邁進，這是一個偉大城市的象徵，「橘線09站A基地」這個獨特的開發案，東接國家級建設兩廳院及百貨，、直上國道一，西接中正金融商圈，南接文化中心，北接武廟商圈，基地直接與捷運橘線09站共構，非常得天獨厚。

基地本身被運動公園、棒球場、網球場、籃球場環繞，試問，高雄市找得到這種案子嗎，整個高雄最完整的運動園區，就在這理。

蘇永義強調，陳其邁剛就任高雄市長時，這幾年在陳其邁及林欽榮的帶領下，高雄產業轉型成績，有目共睹，除了龍頭台積電之外、輝達、鴻海都大舉投資高雄，高雄正在寫歷史，我們正在翻轉高雄，希望高雄這個AI城市，結合運動園區，讓高雄成為AI運動城市。

高雄副市長林欽榮表示，高雄捷運橘線苓雅運動園區O9站A基地聯合開發案，二0二五年五月順利評選出聯上實業公司及美力營造公司團隊為最優申請人，未來，得標團隊預計投入六十五億元，規劃兩棟地上二十二樓的複合式大樓，並結合商業及文創及運動相關產業進駐，打造一處高品質、多元機能的運動生活園區。

林欽榮指出，近年來，隨著國家體育場、以及衛武營國家藝術文化中心附近環境相繼成熟，體育賽事與大型活動，已逐步成為帶動高雄城市發展的重要引擎。位於捷運O9站旁，有四十年歷史的中正運動場，也肩負起城市轉型的重要角色。

O9站全區總開發面積約二點零三公頃，共有A、B、C等三個基地，採捷運聯開方式開發，今天簽約的A基地約一千五百七十一坪，使用分區為捷運開發區，建蔽率百分之七十、容積率百分之六百三十，整體規劃開發量體（含停車空間）高達二萬三萬坪。

開發完成後，高市府將分回一百坪公共托育中心及一百坪親子館，強化在地友善育兒與公共服務機能；同時也可分回約三十億元權值的房地，未來將透過標售或招租方式挹注捷運建設，進一步帶動捷運沿線及周邊地區的整體發展。

也將結合運動休閒活動，導入體育用品商店、咖啡酒吧等多元機能，形塑兼具地方特色的運動生活場域與城市會客室，吸引民眾搭乘捷運前來造訪。

根據規劃，本案開發面積達二點二九萬坪，將興建地上二十二樓、地下六樓建築，共有六百三十九戶住家及九戶店面共五百二十五個車位，預計於二0三二年完工，該區段鄰近衛武營藝術中心，且周邊公共建設能量強勁，市場專家評估，未來成交價將穩坐五字頭，高樓層具景觀具備更強的創價能力。

林欽榮透露，已經截標的B基地和C基地，也將在今年第一季，迎來好消息。

高市捷運局表示，佔地面積更大B與C基地，B基地一千四百三十六坪開發量體一點六三萬坪，預估總投資額三十六點九億元；C基地三千一百三十一坪，開發量體三點六二萬坪，預估總投資額九十八點四億元，B與C兩案已於去年十二月底截止受理投資申請，已收到廠商投標，即將進入資格審查，全區二點零三公頃的聯合開發案即將邁入全面啟動期。

聯上董事長蘇永義指出，聯上集團精準鎖定具備獨特性的地段，O9基地被完善的運動設施包圍，是全高雄唯一能將住宅與大型運動公園深度結合的區塊，配合聯上在農十六特區「停三十五」商場即將取得執照，打造兼具健康生活與智慧住宅的二十二層複合式地標大樓。（記者盧繼先攝）