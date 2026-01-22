高雄捷運橘線O9聯開案簽約 苓雅運動園區打造AI智慧健康生活圈

高雄市持續推動軌道經濟與都市轉型，透過捷運建設結合土地開發，引導城市邁向低碳、永續與宜居發展。位於高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站旁的聯合開發A基地，22日由高雄市政府與聯上實業股份有限公司、美力營造股份有限公司完成簽約，預計投資金額達65億元，開發約2.3萬坪樓地板面積，結合緊鄰新啟用的「Kaohsiung Highline Park」，規劃體育用品商店、咖啡酒吧等運動休閒設施，形塑苓雅運動園區站周邊成為結合運動與生活的創意街區。

廣告 廣告

↑圖說：林欽榮表示，O9案位於高雄「運動城市」政策區位，成為結合運動、休閒與都市生活的重要節點。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

高雄市副市長林欽榮致詞時表示，O9聯開案位於高雄「運動城市」政策核心區位，市府已完成中正體育場改造，打造「Kaohsiung Highline」複合型運動公園，將歷史看台轉化為長達600公尺的環形高架市民散步道，並導入公園遊憩與商業服務機能，成為串聯運動、休閒與都市生活的重要節點。該案歷經兩年都市計畫變更，並同步整合周邊運動設施、公園綠地與綠兼道等公共建設，拓寬輔仁路、四維一路等道路系統，改善長期交通瓶頸，全面提升區域生活與運動環境品質，逐步形塑具代表性的運動產業聚落。

林欽榮指出，聯開基地將回應運動與生活並重的城市發展方向，規劃公共托育空間與親子館，強化家庭友善機能，未來更將以空橋串連開發基地與Highline公園，打造兼具地方特色的運動場域與城市會客室，實踐以人為本的都市設計理念。

↑圖說：聯上集團董事長蘇永義表示，O9聯開案地理位置得天獨厚，是很精準的投資。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

捷運工程局長吳嘉昌表示，O9站周邊匯聚Kaohsiung Highline運動公園、苓雅運動中心等大型運動設施，緊鄰捷運O9站2號出口，是結合運動園區與TOD發展的重要示範區。全區總開發面積約2.03公頃，分為A、B、C三處基地，本次簽約的A基地約1,571坪，將興建1幢2棟、地上22層的複合式建築，引入多元運動休閒商業機能。市府除可分回約200坪公共托育與親子館空間，並取得約30億元挹注捷運建設，實現交通建設與城市發展的良性循環。

↑圖說：高捷橘線O9聯開案以「運動AI高雄」為主軸，朝打造AI智慧健康城市邁進。（圖片來源：高雄市捷運局提供）

規劃團隊以「運動AI高雄」為主軸，朝打造AI智慧健康城市邁進，低樓層將設置健身中心，並依招商條件規劃立體連通系統，串聯捷運站、苓雅運動園區及Kaohsiung Highline Park，讓市民可從捷運站經立體廊道返家，或直接銜接環形跑道與各式運動場域。結合基地南側中正少棒場、四維羽球場與籃球場，形塑運動與生活緊密交織的城市文化，讓從幼兒到長者、從專業運動員到一般市民，都能輕鬆親近運動，感受健康、活力與樂趣，為高雄打造全民參與的運動城市願景。

更多品觀點報導

野森動物學校2月門票1/23開賣 聯手壽山動物園推雙園探險掀熱潮

高雄強化荔枝健康管理 技術講習助攻玉荷包品質升級

